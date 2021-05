Beatrice Carbone, ballerina Scala di Milano/ “Roberto Bolle? Non si ferma mai!”

Beatrice Carbone, ballerina solista del Teatro alla Scala di Milano, è intervenuta nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 maggio 2021, a “L’Ora Solare”, trasmissione in onda su Tv2000 e condotta da Paola Saluzzi. La donna rappresenta un’autentica eccellenza nel panorama della danza italiana e la sua eleganza e la sua bellezza (dice di avere 45 anni, ma si fa davvero fatica a credere alle sue parole…) si sono ravvisate nella loro massima espressione nel corso del collegamento audiovisivo con il programma, rivelatosi utile a conoscere meglio la sua figura e la sua personalità.

La prima insegnante di danza di Beatrice Carbone è stata sua mamma, anche lei ballerina professionista, ma, nonostante ciò, come ammesso dalla diretta interessata, non era poi così scontato che sia lei che i suoi fratelli divenissero tutti ballerini come i loro genitori, i quali, evidentemente, “ci hanno trasmesso tutta la follia nei cromosomi”. D’altro canto, il gene del ballo è inequivocabilmente radicato nella ragazza e si è imbattuto in un humus davvero fertile, nel quale ha avuto modo di proliferare indisturbato. “Ho fatto tesoro di tutto ciò che è accaduto da quando ero in fasce – ha confessato la ballerina –. Per me era tutto normale, vedevo Rudol’f Nureev e Carla Fracci ballare e avevo modo di incontrarli dietro le quinte dopo le rispettive esibizioni”.

BEATRICE CARBONE: “ROBERTO BOLLE? NON SI FERMA MAI!”

Dopo avere confessato di cedere, di tanto in tanto, a qualche peccato di gola (“Mangio tanta cioccolata”), Beatrice Carbone a “L’Ora Solare” ha ricordato di avere iniziato a danzare all’età di otto anni a Venezia e da trentatré anni a questa parte continua a curare e rinforzare questa passione, in quanto “ogni notte i muscoli dimenticano ciò che hanno fatto e tutte le mattine bisogna ripartire dalla prima posizione, con lo stretching”. La cultura del lavoro e del sacrificio è profondamente radicata in lei, che trae ispirazione dall’amico Roberto Bolle, autentico esempio in termini di abnegazione: “Lui non si ferma mai! Lavora tutti i giorni, in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto, anche se è di passaggio in un albergo o a una serata di gala. Trova sempre un modo per non saltare lezione”. Infine, un appello rivolto ai giovani aspiranti ballerini sintonizzati su Tv2000, ai quali Carbone ha rammentato che, per fare questo tipo di carriera, servono passione e talento, lavorando tanto e quotidianamente, dal lunedì al sabato, talvolta anche due volte al giorno, seguendo alla lettera la ricetta segreta alla base di ogni successo, che consta di cinque, preziosi ingredienti: dedizione, umiltà, costanza, perseveranza e amore.

