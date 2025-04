Beatrice Coari e Nausica Marasca, chi sono le veline di Striscia la notizia

Tra le protagoniste del tg satirico di Canale Cinque Striscia la notizia in questi mesi stiamo incontrando Beatrice Coari e Nausica Marasca, le due veline del programma ideato da Antonio Ricci che si sono raccontate tra le colonne di Chi nelle scorse ore. Beatrice Coari e Nausica Marasca si sono aperte anche su temi piuttosto personali, come ad esempio quello riguardante lo stato di cuore, Nausica ha chiarito di non avere interesse per i calciatori, debellando sul nascere il cliché velina-calciatore:

“Non seguo neanche il calcio, non sono fidanzata” ha chiarito la ragazza. Beatrice ha invece confidato di avere la testa alla carriera: “In questo momento della mia vita non c’è nessun ragazzo, sto pensando alla carriera”ha spiegato tra le pagine del settimanale Chi. Dunque, gli aspiranti pretendenti, almeno per il momento, sono invitati a girare alla larga dalle veline di Striscia la notizia.

Beatrice Coari e Nausica Marasca, i progetti oltre Striscia la notizia

Il comun denominatore che accomuna Beatrice Coari e Nausica Marasca è senza ombra di dubbio la danza. Le due veline di Striscia la notizia continuano a vivere il loro buon momento personale e la popolarità arrivata grazie al tg satirico di Canale Cinque, ma tra i programmi delle ragazze c’è anche lo studio. La velina mora di Striscia la notizia, tra le pagine di Chi ha dichiarato: “Io penso alla danza ma punto anche la laurea in economia aziendale, spero di essere un esempio per tante altre ragazze”.

La bionda ha invece rivelato che grazie alla sua nuova vita a Milano sta crescendo molto: “Arrivo da Genova, dalla vita di provincia, dal ballo e dal karatè, qui mi sto svezzando” ha confidato tra le colonne del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Insomma, Beatrice Coari e Nausica Marasca si sono dimostrate due ragazze con la testa sulle spalle ancora prima che talentuose ballerine.

