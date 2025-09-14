Beatrice Coari e Alessandro Graziani, dopo Temptation Island e Uomini e Donne nasce una storia d’amore che sorprende tutti i follower.

Beatrice Coari è quella che è stata eletta Velina nell’ultima edizione di Striscia La Notizia. La giovane non ha mai parlato molto di sè sui social e di lei si sanno poche cose, come il fatto che studia Economia delle Aziende Marittime a Genova e che è una grande appassionata di danza, cosa che l’ha portata poi a salire sul palco del tg satirico di Canale 5. Nelle ultime ore, però, è spuntato un gossip sulla sua vita privata: l’ex velina si è innamorata di un ex personaggio di Uomini e Donne!

Si tratta di Alessandro Graziani che è stato corteggiatore nel dating show di Maria De Filippi durante il trono di Giovanna Abate. Se pareva essere lui la scelta annunciata, è stato poi scartato dato che la tronista aveva preferito uscire con Sammy Hassan. Non solo, Alessandro Graziani è stato anche il pomo della discordia nella relazione tra Pago e Serena Enardu nel corso di Temptation Island: lui, tentatore, era riuscito davvero a mettere in crisi il loro rapporto.

Beatrice Coari, romantico bacio al mare con Alessandro Graziani: ecco chi è l’ex corteggiatore

Nelle scorse ore Deianira Marzano ha annunciato che Beatrice Coari si è fidanzata con l’ex Uomini e Donne: “Nuova coppia.. lei è Beatrice Coari ex velina di striscia, lui è Alessandro Graziani gioca a pallavolo e aveva fatto uomini e donne e temptation anni fa.. corteggiava Giovanna Abate.”, una news che nessuno si aspettava dato che gli amanti del gossip erano rimasti alla frequentazione del ragazzo con Letizia Paternoster. Lui, pallavolista di professione, aveva trovato l’amore dopo uomini e donne con la famosa ciclista, ma a questo punto è chiaro che la relazione è giunta al capolinea. A Deianira Marzano è arrivata infatti la fotografia della coppia al mare, dove Beatrice e Alessandro si lasciano andare ad un romantico bacio sulla spiaggia.