Beatrice De Masi, Temptation Island 2020/ Nuovo bacio con Pietro Delle Piane?

Si chiama Beatrice De Masi la tentatrice di Temptation Island 2020 che sembra aver conquistato Pietro Delle Piane. Il fidanzato di Antonella Elia è stato un grande protagonista della puntata andata in onda giovedì scorso proprio a causa degli importanti avvicinamenti alla bella Beatrice. I due hanno avuto modo di uscire insieme a cene, in un’esterna che si è tenuta sempre all’interno del villaggio, poi però le cose sono andate oltre la semplice chiacchierata. Pietro è entrato nella camera delle tentatrici proprio insieme a Beatrice e, a quanto pare, proprio qui ci sarebbe stato un bacio. È stato lui stesso a svelarlo, probabilmente speranzoso di non essere sentito, all’amico Lorenzo Amoruso. È proprio a lui che Pietro ha poi chiesto la complicità, proprio per trascorrere del tempo con la bella Beatrice.

Beatrice De Masi: chi è la tentatrice che ha conquistato Pietro Delle Piane

Ma chi è Beatrice De Masi, la single che ha conquistato Pietro Delle Piane? La single di Temptation Island è nata a Velletri, in Lazio, nel febbraio 1993 e ha 27 anni. Stando a quanto trapela dal suo profilo ufficiale di Facebook, la tentatrice vive a Roma e lavora come assistente in uno studio che si occupa di trattamenti di medicina estetica.Un lavoro, dunque, ben lontano dal mondo dello spettacolo e della TV. Ama lo sport, fare shopping, frequentare mostre d’arte, la musica e leggere libri. È molto probabile che sarà una delle grandi protagoniste della quinta puntata di Temptation Island, visto il suo avvicinamento sempre più importante al fidanzato di Antonella Elia.



