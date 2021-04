Beatrice d’Este, la morte della moglie di Ludovico il Moro/ Complicazioni durante la terza gravidanza

Beatrice d’Este, la duchessa di Milano è legata alla vita di Leonardo Da Vinci, ma anche alla storia della città meneghina. La seconda figlia del duca di Ferrara Ercole I d’Este e di Eleonora d’Aragona è nata il 29 giugno del 1475; una nascita che “delude” il padre duca che avrebbe preferito un maschietto a cui affidare il ducato di Ferrara. Proprio questo desiderio del Duca di Ferrara vede Beatrice vivere un’infanzia solitaria come si evince dalla poche notizie riportate in alcuni documenti dell’epoca. Cresciuta nella città di Napoli, intorno ai 10 anni Beatrice torna a Ferrara dove comincia a studiare con l’umanista Battista Guarino, figlio di uno dei più noti dotti di Verona.

La sua adolescenza è vissuta a stretto contatto con artisti, autori, letterati, scultori e pittori e ben presto anche per lei arriva il fatidico giorno del matrimonio. Sin dalla giovane età Beatrice era stata promessa in sposa al signore di Milano Ludovico il Moro, che sin dall’età di 5 anni aveva puntata sulla bellezza della giovane nobildonna. Una scelta di cuore, ma anche politica visto che Ludovico il Moro voleva così ampliare il suo raggio di azione dalla Lombardia fino all’Emilia Romagna e non solo.

Beatrice d’Este, il matrimonio con Ludovico il Moro

Nel 1480 terminano i patti nuziali con cui la piccola Beatrice d’Este arriva alla corte degli Sforza di Milano nonostante la madre Eleonora d’Aragona avesse desideri completamente differenti visto che voleva per la figlia come marito Gianfranco Gonzaga. All’età di 15 anni Beatrice incontra il futuro marito Ludovico il Moro con cui comincia a scambiarsi anche delle lunghissime lettere. Nel gennaio del 1491 Beatrice d’Este e Ludovico il Moro si sposano nella nella cappella del castello visconteo di Pavia. Beatrice d’Este è stata senza alcun dubbio una delle figure femminili più importanti del Rinascimento: una donna giovane e Modena, attenta e curiosa.

La sua curiosità, infatti, la spingeva a viaggiare spesso alla ricerca sempre di qualcosa di nuovo da cui trarre ispirazione. Proprio grazie alla curiosità di Beatrice d’Este, la città di Milano diventa in quegli anni crocevia di artisti, scultori, letterati invitati per dare nuovo sfarzo e vita al castello e la città di Milano. Non solo, Beatrice è stata anche apripista nella moda proponendo un modello tutto nuovo di costume rinascimentale. A soli 22 anni però la bella Beatrice muore per delle complicazioni durante la terza gravidanza.



