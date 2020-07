Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi sposi/ Royal Wedding segreto con 20 invitati

Era settembre 2019 quando la principessa Beatrice di York, 31 anni, e l’imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi (37), hanno annunciato il loro fidanzamento. I due avrebbero dovuto convolare a nozze il 29 maggio, con un sontuoso royal wedding che avrebbe seguito le orme di quello della sorella minore di Bea, Eugenia, e il loro cugino Harry, che ha sposato Meghan Markle il 19 maggio 2018. Il matrimonio è poi saltato per le motivazioni purtroppo note a tutto il mondo ma la coppia ha deciso di non attendere oltre e sposarsi. Stando infatti a quanto rivelano i tabloid inglesi, la principessa e il suo fidanzato si sarebbero sposati in gran segreto in presenza della sovrana e di una ventina di altri membri della famiglia reale presso il Castello di Windsor. Non ci sono tuttavia foto del lieto evento che, come svelato, è stato celebrato con una cerimonia top secret.

Matrimonio segreto per la principessa Beatrice: 20 invitati tra cui la Regina

Edoardo e Beatrice avrebbero dovuto celebrare una bellissima cerimonia per 150 ospiti nella Cappella Reale di St James’s Palace a Londra e sarebbe stata seguita da un sontuoso ricevimento nel giardino di Buckingham Palace. Tutto poi è saltato a causa della pandemia di Covid-19. La nuova celebrazione, quella segreta, ha dunque visto soltanto venti invitati tra i quali la Regina Elisabetta che pare sia stata vista arrivare in auto in abito verde e cappellino abbinato. Presenti ovviamente anche i genitori di Beatrice, il principe Andrea (60 anni) e l’ex moglie Sarah Ferguson, non è stata invece ancora confermata la presenza della sorella, la principessa Eugenie, e di suo cognato Jack Brooksbank. Per quanto riguarda Edoardo invece, pare che la sua famiglia sia stata costretta a seguire il lieto evento virtualmente dall’Italia.



