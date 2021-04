Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi/ Il ramo italiano della Royal Family

Ai funerali del principe Filippo in programma per oggi alle 16 (ora italiana) presenzierà quasi tutta la casata di Windsor. Tra i 30 invitati di cui si fa menzione figurano anche i nomi di Beatrice di York, figlia del terzogenito della regina Andrea, e del suo consorte Edoardo Mapelli Mozzi, ricco imprenditore di origini italiane che Beatrice ha sposato nel luglio scorso. A partire dalle loro nozze, la famiglia reale britannica ha arricchito il suo albero genealogico di un nuovo ramo, per certi versi anche un po’ italiano. Mapelli Mozzi, 36 anni, è figlio dello sciatore bergamasco Alessandro e della socialite Nikki Williams-Ellis, anche se lui è nato e cresciuto Londra. Là ha avuto modo di conoscere Beatrice, tra una trasferta e l’altra per motivi di lavoro. Edoardo, infatti, ama molto viaggiare e soprattutto acquistare souvenir. Mobili antichi, nello specifico: “Trovo un valore in cose che hanno una storia dietro”, ha dichiarato il conte in un’intervista al quotidiano britannico Financial Times. Il vero oggetto da cui non si separerebbe mai, però, è soltanto uno: “La mia fede nuziale”.

Chi è l’imprenditore Edoardo Mapelli Mozzi

Edoardo Mapelli Mozzi è riuscito a coinvolgere nei suoi viaggi anche la consorte Beatrice. Una delle loro mete preferite è Lamu, in Kenya, dove è possibile ammirare un panorama incredibile, pressoché unico al mondo: “Di notte non ci sono luci, ma siamo sull’equatore, per cui in cielo ci sono miliardi e miliardi di stelle e tutto è illuminato dalla luna”, spiega Edoardo, che è un tipo molto romantico. Non è un caso che sia anche un grande amante degli abiti sartoriali, che realizzano per lui gli artigiani di ‘Savile Row’ a Londra. Il suo ultimo acquisto è stato proprio il ricco morning suit commissionato in occasione delle nozze con Beatrice: “Per il resto della mia vita, ogni volta che indosserò quell’abito mi sentirò felice”.

Le vacanze italiane di Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi

Da buon italiano, Edoardo Mapelli Mozzi (o più semplicemente ‘Edo’, come lo chiamano a corte) se ne intende di cucina e in particolare di vini, di cui è un appassionato cultore: “Mi ritrovo ad avere una collezione molto interessante, soprattutto Bordeaux (anche se io preferisco il vino della Borgogna). Ma per me la vera gioia è capire le vigne e il loro processo”. Il suo ristorante preferito non poteva che trovarsi in Italia, a Positano, dove ha trascorso una recente vacanza in compagnia della principessa Beatrice. Il locale in questione si chiama ‘Da Adolfo’: là il vino lo servono con le pesche, e i piatti sono dipinti a mano nel classico stile di Amalfi. “Buon cibo e famiglia”, sintetizza Edo, “cosa si vuole di più?”.

