Beatrice e Eleonora Valli, festa della mamma senza la sorella Ludovica/ Lei sbotta: “L’ho scoperto dai social

Ludovica Valli ‘esclusa’ dai festeggiamenti delle sorelle per la festa della mamma: la sua reazione

Che i rapporti tra Ludovica Valli e le sue sorelle maggiori Beatrice ed Eleonora non sia idilliaci è ormai cosa certa. Lei stessa, intervistata di recente da Silvia Toffanin, ha parlato di rapporto ‘complicato’ tra persone a cui ‘piacciono cose diverse’. Ma è quanto accaduto durante la festa della mamma ad alimentare ulteriormente le voci di rottura tra sorelle.

Domenica 12 maggio, nel giorno della festa della mamma, Beatrice ed Eleonora Valli si sono riunite, con consorti e figli, e hanno festeggiato insieme. C’è chi ha però notato la grande assenza di Ludovica Valli, che come loro è mamma di due bambini (e presto di un terzo). La stessa cosa è stata notata da molti fan di Ludovica, uno dei quali le ha palesemente chiesto: “perché non hai passato anche tu questa bella giornata a casa di tua sorella Beatrice?”

Ludovica Valli sbotta sui social e lancia una stoccata alle sorelle Beatrice ed Eleonora

Ludovica Valli non si è tirata indietro di fronte alla domanda scomoda e, anzi, ha ammesso di averlo scoperto proprio attraverso gli scatti pubblicati su Instagram: “Credo di aver risposto spesso a questo tipo di domande ma a prescindere, sono una “spettatrice” (dopo 26 anni, quest’anno 27esimo anno per scelta mi viene quasi da dire) quanto voi della loro vita. – ha esordito Ludovica – Come il 99% delle volte è successo, ho scoperto dai social che oggi erano insieme. Ma ripeto, a prescindere, va benissimo così. Io sto bene, anche loro vedo che stanno bene. Non dovreste farvi nemmeno voi problemi. Un caro saluto.” ha tuonato l’ex tronista di Uomini e Donne. A chi le ha allora scritto: “Come ti piace fare la vittima…”, la più giovane delle sorelle Valli ha replicato: “No, dico solo la verità!”











