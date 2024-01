Beatrice e Grecia, amicizia finita al Grande Fratello?/ Luzzi dura: “È sempre uguale, si ripete”, lei sbotta!

Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares sempre più distanti al Grande Fratello 2023: cos’è accaduto

Amicizia al capolinea tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares? È la domanda che Alfonso Signorini pone in diretta al Grande Fratello 2023, avendo notato tra le due un atteggiamento sempre più freddo. Uno stravolgimento visto che, fino a poche settimane fa, le due condividevano letto e confidenze e, in più occasioni, si sono difese a vicenda dagli attacchi degli altri inquilini. Ma allora cos’è accaduto?

A spiegarlo è Beatrice. L’attrice parla di una perdita di interesse ed empatia nei confronti di Grecia causata da un rapporto che lei sembra non voler mai approfondire, rimanendo superficiale. “Io non reggo più il fatto che la conosco da 4 mesi ma si ripete sempre. È tutto un po’ uguale, si ripete e le persone che si ripetono sempre non mi piacciono.” ha dichiarato Beatrice.

Beatrice Luzzi critica Grecia Colmenares: “Sempre uguale”, lei sbotta!

“Con lei ho trovato sempre un muro! – ha continuato Beatrice su Grecia – Non c’è stata mai una volta che è venuta a parlare, non si concede agli altri in quei momenti di tristezza. In quel senso io ho perso di interesse, perché non si racconta.” La Colmenares ha però negato queste accuse, rimandandole anzi al mittente: “Ma io l’ho trovato con lei il muro. Lei ha un carattere molto difficile, io sono invece molto tranquilla. Non è vero che sono triste e non ne parlo di me. È lei che non conosce cos’è l’amicizia!”











