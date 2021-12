Beatrice ed Eugenia, figlie Sarah Ferguson/ “Che mamma sono? Le ho ascoltate…”

Sarah Ferguson è una delle principali ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno. E’ l’ex moglie di Andrea, duca di York, terzogenito della Regina Elisabetta II e del principe Filippo e con Lady Diana aveva un legame davvero speciale. Nel salotto di Serena Bortone, è pronta a raccontarsi senza filtri sia come donna in carriera che come mamma non rinunciando a svelare i segreti del suo rapporto con l’ex marito Andrea. Dal matrimonio tra Sarah Ferguson e il figlio della Regina Elisabetta sono nate due figlie Beatrice Elizabeth Mary nel 1988 ed Eugenia Victoria Helena nel 1990.

Oggi sono due donne adulte, innamorate e con una carriera brillante costruita con tanto studio e sacrificio. Mamma orgogliosa, Sarah Ferguson non ha mai nascosto la propria felicità anche per le scelte sentimentali delle figlie, ma che tipo di mamma è stata?

Beatrice ed Eugenia, figlie Sarah Ferguson: un rapporto speciale

Tra Sarah Ferguson e le figlie Beatrice ed Eugenia c’è un rapporto davvero speciale. Molto unite e complici, la Ferguson ha basato molto il loro rapporto sul dialogo come ha svelato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera rilasciata nel 20218.

«Ascoltando le mie figlie, facendo attenzione alle sensazioni…quando mia figlia Beatrice era piccola tornava a volte da scuola con le lacrime agli occhi e avrei potuto far finta di niente, dirle “smetti di piangere se dici che non c’è motivo” ma ho insistito per capire che cosa vi fosse che non andava, scoprii così che era molto dislessica… e adesso lavora a New York, ha un posto di responsabilità nel mondo della finanza: sono così orgogliosa di lei. Certo però».

