Chi sono Beatrice, Eleonora, Angelica, Maddalena e Francesco, i figli di Luca Barbareschi

Caterina Balivo torna in onda oggi, giovedì 6 marzo 2025, con una nuova puntata de La volta buona in onda nel consueto appuntamento pomeridiano su Rai 1. Ci sarà anche Luca Barbareschi nel parterre di ospiti della conduttrice, pronto a raccontarsi a tutto tondo. L’attore è da anni attivo in televisione, a teatro e al cinema e, al suo fianco ormai da oltre 15 anni, c’è la sua dolce metà: la moglie Elena Monorchio, con la quale è convolato a nozze nel 2015.

Focalizzandoci sulla sua vita privata, Luca Barbareschi è diventato padre di 5 figli nel corso della sua vita, avuti da due differenti relazioni. La prima importante storia d’amore fu al fianco dell’ex moglie Patrizia Fachini, con la quale è stato sposato per diversi anni; dalla loro unione sono nate tre figlie, Beatrice, Eleonora e Angelica. A seguire ha avuto una lunga relazione di 7 anni con l’attrice Lucrezia Lante della Rovere, prima di conoscere ed innamorarsi della moglie Elena Monarchio, sua compagna di vita e che gli ha regalato la gioia della paternità per altre 2 volte, con la nascita di Maddalena e Francesco Saverio, quarta e quinto figlio dell’attore.

Luca Barbareschi e il ruolo di padre: “Il mestiere più impopolare“

Luca Barbareschi raramente ha parlato in forma pubblica della sua famiglia e dei suoi figli, sbilanciandosi molto di più sul finire dello scorso anno. In occasione della sua partecipazione a Ballando con le stelle 2024, infatti, di fronte alle telecamere ha spesso raccontato qualcosa di sé, della sua vita e del suo privato, incluso il rapporto con i figli: “Sono stato molto affettuoso e generoso anche se forse non troppo presente. Soprattutto all’inizio della carriera a volte stavo in tournee e per loro era una eternità”.

Parlando proprio del ruolo di padre, ha inoltre sottolineato i sacrifici compiuti per crescere i propri figli: “Essere genitori è il mestiere più impopolare del mondo; ringrazio mio padre che a 18 anni mi ha detto buona fortuna ed io non ho mai pensato di voler stare a carico suo. Per questo quando ho detto ‘diseredo i miei figli’ ha fatto molto scalpore…”.