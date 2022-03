Beatrice, Eleonora e Ludovica Valli, chi sono?/ Sorelle e Influencer sempre più unite

I fedelissimi di “Uomini e donne” hanno imparato a conoscere bene Beatrice e Ludovica Valli, che si sono presentate in studio rispettivamente come corteggiatrice e tronista. La prima è riuscita a trovare quello che ora è l’amore della sua vita, Marco Fantini, da cui ha avuto due figlie, Bianca e Azzurra, che a breve diventerà suo marito. L’esperienza della seconda, invece, è stata meno fortunata: si era infatti innamorata di Fabio Ferrara (oggi nello staff di Maria De Filippi), ma quella love story ha avuto breve durata. Anche lei ha trovato però la serenità in amore grazie a Gianmaria Di Gregorio, da cui ha avuto un anno fa una bambina, Anastasia.

Le due hanno anche un’altra sorella, Eleonora, decisamente meno popolare di loro, ma che nell’ultimo periodo è riuscita comunque a ritagliarsi uno spazio sul web. Per lei, infatti, i social sono soprattutto uno strumento utilizzato per raccontare la sua esperienza di mamma (ha due bambini, Carlo Alberto e Ludovica Allegra) ed è per questo che molte si rivolgono a lei per avere consigli.

Beatrice, Eleonora e Ludovica Valli: chi sono le tre sorelle influencer

Una volta conclusa l’esperienza a “Uomini e donne“; Beatrice e Ludovica sono riuscite a ritagliarsi un ruolo di primo piano come influencer, sponsorizzando soprattutto prodotti di bellezza. Spesso entrambe vengono coinvolte dai brand di moda più importanti, sia partecipando alle sfilate sia come testimonial.

Eleonora, invece, usa i social soprattutto per condividere alcuni aspetti che riguardano la sua vita privata, sia relativi alla quotidianità con i suoi bambini, sia insieme al compagno Luca Babbini. I suoi contenuti sul web sono rivolti soprattutto alle mamme.

In passato Ludovica avrebbe avuto qualche screzio di troppo soprattutto con Beatrice, che le aveva spinte ad allontanarsi. Ora, però, tra le tre è tornato il sereno.





