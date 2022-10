Beatrice Fumagalli, chi è la professoressa de Il Collegio 2022/ Ha denunciato…

Chi è Beatrice Fumagalli, la nuova professoressa de Il Collegio 2022

Beatrice Fumagalli è la nuova insegnante de Il Collegio 2022. Classe ’94, è una professoressa precaria nel nostro Paese diventata famosa sui social proprio per le denunce sulle condizioni in cui versa l’educazione scolasti italiana, ed è stata scelta come nuova professoressa di storia e geografia de Il Collegio 2022. Beatrice prima di entrare nel mondo televisivo, ha studiato per diventare insegnante. Ha conseguito una laurea triennale in Lettere Moderne e poi una magistrale in Editoria e Comunicazione, che l’hanno portata ad entrare nel mondo dell’educazione statale come supplente. Inoltre, il suo secondo lavoro consiste nella creazione di contenuti online, il suo profilo TikTok infatti conta 500mila followers, attraverso cui parla con il pubblico della sua esperienza come professoressa precaria in Italia. La nuova professoressa, inoltre, è appassionata di scrittura sin da quando era bambina.

È riuscita recentemente a pubblicare un libro, dal titolo “Sopravvivere alla scuola“, nel quale racconta le svariate peripezie dell’essere un professore. Beatrice ha dichiarato: “Ora ho 28 anni, mi mancano 6 diottrie per occhio, ma ho scritto un libro per una vera casa editrice. Questa volta la storia che ho raccontato è la mia, quella di una supplente precaria nel mondo della scuola. Un sistema scolastico che fa acqua da tutte le parti, ma che noi insegnanti cerchiamo di tenere insieme, con le unghie e con i denti”.

Beatrice Fumagalli e l’uscita del suo primo libro

La vita segreta di Beatrice Fumagalli non è un segreto. È legata sentimentalmente a Mattia, con il quale condivide spesso molte foto sui social, anche se della loro vita di coppia non si conosce ancora molto. Sempre dai suoi profili social si deduce che ama gli animali ed infatti si definisce “mamma” del suo gatto persiano che ha anche un profilo Instagram, chiamato Gattuso. L’insegnante è anche una vera star del web e sui social è seguitissima.

Proprio su Instagram Beatrice Fumagalli ha annunciato l'uscita del suo primo libro. Il 25 ottobre esce il suo primo libro intitolato Sopravvivere A(lla) Scuola. Per lei ora è arrivata la grande opportunità ne Il Collegio.

