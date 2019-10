Beatrice Giliberti Under Donne/ “Pisellina” nelle mani di Sfera Ebbasta (X Factor 13)

Beatrice Giliberti è una delle concorrenti della categoria “Under Donne” di X Factor 13. A soli diciotto anni con la sua “How I Feel” ha conquistato pubblico e giurati candidandosi a papabile vincitrice del talent show di Sky Uno. La ragazza ha 18 anni e viene da Roma, ma nonostante la giovane età sul palco è una fuoriclasse. L’ha dimostrato durante le Audizioni di XF 13 quando si è presentata cantando il brano “Donna Donna” di Joan Bazz conquistando il plauso del pubblico, ma soprattutto quello dei giurati Fedez, Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta che concordi hanno votato si. Quattro si che le hanno regalato l’accesso immediato alla fase successiva dei Bootcamp. “Una voce d’altri tempi” è stato il giudizio concorde di tutti e quattro i giudici di X Factor.

Beatrice Giliberti, il percorso a X Factor 13

Il percorso di Beatrice Giliberti è tutto in salita a X Factor 13. La cantante, oltre ad essersi conquistata un posto nella categoria Under Donne capitanata da Sfera Ebbasta, si è presentata alla fase successiva dei Bootcamp presentando dal vivo un suo brano inedito dal titolo “How I Feel”, una canzone scritta personalmente da lei e dedicata agli attacchi di panico e ai periodi bui della sua vita. Una performance davvero toccante che, manco a dirlo, ha coinvolto tutto il pubblico e i giudici di XF13 che nuovamente hanno votato a favore della concorrente con 4 si che hanno permesso a Beatrice di passare automaticamente alla fase degli Home Visit. Il talento di Beatrice è sotto gli occhi di tutti e la sua prossima sfida è quella di conquistare l’accesso ai Live. Ci riuscirà? Intanto poco dopo la sua performance sul palco di X Factor il padre sui social ha voluto dedicarle un pensiero: “Beatrice ieri sera a XFactor. Anche se l’avevo vista dal vivo, è stata un’emozione, come ogni volta che la ascolto. E poi abbiamo festeggiato i suoi 18 anni. E stasera fa un concerto. “Pisellina” di papà…”. Un messaggio che arriva a distanza di diversi anni da quando Beatrice piccolissima confidò al padre, proprio in una lettera, che il suo sogno più grande era quello di cantare. Per la serie i sogni son desideri…! (Clicca qui per vedere il video dell’esibizione di Beatrice sulle note dell’inedito “How I Feel”)

© RIPRODUZIONE RISERVATA