Quando parla della sorella Beatrice Giorgi, Eleonora spende sempre e solo parole al miele. Parole al miele per il suo carattere, parole al miele per la sua bellezza ed il suo fascino impareggiabile. Infatti Eleonora Giorgi non ha paura di essere smentita quando definisce sua sorella Beatrice “la donna più bella di Roma”. In una intervista di qualche tempo fa rilasciata al programma radiofonico I Lunatici, l’attrice di Borotalco ha parlato del suo legame con Beatrice Giorgi, paragonandola – almeno per quanto riguarda la bellezza – ad una star come Ornella Muti.

“Proprio come Ornella Muti è la più bella della città. Io nasco da due genitori davvero bellissimi ed ho una sorella più piccola di me di tre anni che è stupenda”, le parole schiette e sincere di Eleonora Giorgi riguardo l’amata sorella. Nella suddetta intervista, Eleonora Giorgi racconta alcuni particolari curiosi sulla vita della sorella Beatrice, come “la vittoria del concorso ‘I bimbi belli’ senza partecipare”.

Eleonora, invidia e ammirazione per sua sorella Beatrice Giorgi: “Era più bella di me ed io…”

“Lei era quella bella. Bionda platino naturale con le ciglia nere”, ha sottolineato ancora. Eppure, almeno agli occhi del grande pubblico, la sex symbol è sempre stata Eleonora Giorgi, che ha conquistato milioni di persone con il suo fascino sul grande e piccolo schermo. “Io credo di essere stata una ragazza carina, molto riservata”, spiega l’attrice.

Oggi Eleonora parla con amore e ammirazione di Beatrice Giorgi, ma non nasconde che in passato, quando erano ancora giovanissime, c’era un pizzico di sana invidia a rendere difficile il loro rapporto. L’attrice, infatti, pare abbia provato più volte a tagliarle ciocche di capelli, per “ridimensionare” la sua bellezza e assomigliarle. La sorella Beatrice Giorgi, ad ogni modo, ha intrapreso un percorso professionale decisamente diverso da Eleonora, diventando cardiochirurgo.

