Della famiglia di Eleonora Giorgi si sa molto per quanto riguarda i suoi ex mariti e i suoi amati figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Non tutti sanno però che l’attrice, la splendida Eleonora, aveva anche una sorella. La sorella di Eleonora Giorgi si chiama Beatrice Giorgi e non è famosa. Abbiamo poche informazioni, infatti, suo canto: sappiamo che è nata nel 1957 a Roma e che ha avuto un rapporto fortissimo proprio con l’attrice di “Borotalco” e “Sapore di mare” ma anche con gli altri fratelli. Eppure anche Beatrice Giorgi in passato ha avuto dei ruoli nel mondo del cinema, anche se con meno successo e clamore rispetto alla bellissima Eleonora. Quel che sappiamo è che Beatrice ha recitato nel 1979 in un film, “7 ragazze di classe”, e poi ancora più avanti in “Otello” di Carmelo Bene, molti anni dopo.

La recitazione, comunque, non è mai stato il lavoro della sorella di Eleonora Giorgi, che si è dedicata a tutt’altro. È infatti laureata in medicina e si è specializzata in cardiochirurgia, portando avanti una carriera proficua e ricca di soddisfazioni proprio nel mondo della medicina. Nonostante fossero molto diverse tra loro, Beatrice ed Eleonora si sono volute molto bene.

Chi è Beatrice Giorgi, la sorella di Eleonora Giorgi: “È bellissima”

Eleonora Giorgi ha sempre parlato della sorella Beatrice Giorgi come una bellezza unica. “Nasco da due genitori bellissimi e mia sorella, di tre anni più piccola, è stupenda. È bionda platino naturale e ha le ciglia nere” aveva raccontato tantissimo tempo fa Eleonora. Proprio la bellezza di Beatrice aveva reso un po’ gelosa l’attrice (allo stesso modo davvero splendida). Per quanto riguarda la vita privata della sorella di Eleonora Giorgi, non sono molte le informazioni che abbiamo. Non essendo infatti un personaggio pubblico non ha mai fatto parlare di sé e sembrerebbe che non abbia neppure i social.