Beatrice Lorenzin positiva al Covid/ Ex ministro Salute “Non so come l’ho preso…”

Si aggiunge il nome di Beatrice Lorenzin, deputata del Pd nonchè ex ministra della Salute, alla lunga lista di coloro risultati positivi al Covid. Ad annunciarlo è stata lei stessa in un video su Twitter nel quale oltre ad annunciare di essere positiva al Coronavirus scrive essere in procinto di iniziare le cure, prima di ringraziare medici ed infermieri. La Lorenzin, nonostante la brutta notizia, resta fiduciosa e positiva: “Sono sicura che vincerò!”, scrive nella didascalia al breve filmato. Nel video social la deputata ha esordito: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultata positiva al Covid, ho un po’ di febbre in quel momento e mal di gola ma le altre funzioni sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla”. L’ex ministra ha definito il virus “una bestiaccia”, mostrando incredulità al pensiero di essere rimasta anche lei contagiata nonostante tutte le precauzioni messe in atto: “se io, che sono particolarmente attenta, sono rimasta contagiata… essere contagiati è veramente più facile di quello che pensiamo”, ha aggiunto nel breve filmato.

BEATRICE LORENZIN HA IL COVID: MARITO E FIGLI NEGATIVI

Prima di congedarsi, la Lorenzin ha rivolto il suo pensiero a tutti coloro che in questo momento si trovano nella sua stessa situazione, dovendo combattere contro il Covid. Poi ha tranquillizzato sullo stato della sua famiglia comprendendo le problematiche di coloro che, risultati positivi al Coronavirus, devono anche gestire il resto dei familiari: “Io ho figli e marito negativi. Ma c’è il problema di come organizzare la famiglia, l’isolamento, la quarantena… non è facile per nessuno, prestiamo tutti particolare attenzione e un abbraccio a tutti”, ha concluso. Come rammenta Repubblica.it, la deputata dem oggi avrebbe dovuto prendere parte alla seduta della commissione Bilancio della Camera, ma alla fine la riunione è stata annullata per evitare ulteriori contagi. L’ex ministra, aggiunge il quotidiano, ha spiegato anche di non aver scaricato l’app Immuni, “perchè ho avuto un problema con il cellulare” ed ha avanzato alcune ipotesi su come si sarebbe potuta contagiare: “porto gli occhiali per leggere, potrei aver toccato qualcosa o poggiato gli occhiali. Non so”.





