Beatrice Luzzi a Letizia: “Perchè ti ho nominata? Hai mancato di rispetto a Mughini”/ “Mentre lui parlava…”

Letizia Petris chiede a Beatrice Luzzi perchè l’ha nominata

Beatrice Luzzi si conferma sempre di più la protagonista del Grande Fratello 2023. Nella puntata di ieri, ha attirato ancora una volta su di sé l’attenzione del pubblico con il toccante incontro del suo ex Alessandro Cisilin. Al momento delle nomination, la concorrente ha deciso di fare il nome di Letizia Petris.

Dopo la puntata, la fotografa è andata da Luzzi per chiedere spiegazioni sulla nomination: “Ieri pomeriggio quando Giampiero era giù gli hai detto: “Giampy possiamo fare qualcosa per te? Dai facci una lezione”. Lui ha acconsentito, l’ha preparata e, durante la lezione, tu hai riso e parlato tutto il tempo. L’ho trovato molto irrispettoso. Non si può, tu non puoi chiedere una lezione a un uomo di 82 anni che la fa con tutto se stesso, commosso, emozionato… tu gli sei stata accanto e tutto il tempo hai sorriso” ha affermato Beatrice, spiegando che l’ha nominata dopo il comportamento irrispettoso avuto con Mughini.

Beatrice Luzzi attacca Letizia Petris: “Hai mancato di rispetto a Giampiero”

Letizia, dopo aver ascoltato le parole dell’attrice si è giustificata dicendo che fosse Anita a farla ridere per poi aggiungere: “Sono sempre stata dalla tua parte“, ma l’attrice di Vivere la blocca subito: “Non è vero, mi hai anche nominata altre volte.”

Beatrice poi riprende: “Comunque ciccia, stiamo sulla nomination non cominciamo a divagare. La nomination ha una motivazione molto chiara, molto forte e molto importante: non puoi sorridere tutto il tempo durante una lezione, distrai lui e noi che ascoltiamo. Hai mancato di rispetto.” A questo punto la fotografa se ne va irritata, senza riuscire a risolvere la situazione con l’attrice.

