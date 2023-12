Beatrice Luzzi accusa Garibaldi e suo papà: “Maschilisti”/ Giuseppe sbotta: “Cosa grave, non te lo permetto!”

Beatrice Luzzi accusa Garibaldi e il papà al Grande Fratello 2023: “Maschilisti“

L’incontro tra Beatrice Luzzi e i genitori di Giuseppe Garibaldi nella scorsa puntata del Grande Fratello 2023 ha lasciato strascichi importanti. L’attrice, se da un lato ha apprezzato che la mamma del coinquilino sia venuta a salutarla e abbracciarla, dall’altro non ha accettato che il padre abbia difeso il figlio a prescindere. E, sfogandosi dopo la puntata, ha accostato il termine “maschilismo” all’atteggiamento di padre e figlio che, durante l’incontro, avrebbero voltato le spalle alle due donne senza ascoltarle.

Giuseppe Garibaldi: “Mio padre non voleva che facessi il Grande Fratello 2023”/ “Spero di non averlo deluso…”

“La mamma è stata dolcissima, quando è entrata è venuta subito da me e mi ha detto delle parole belle. Loro purtroppo non l’hanno ascoltata, né erano rivolti verso di noi, si sono messi a parlare tra di loro, e mi dispiace molto“, confessa amaramente la Luzzi in riferimento a Giuseppe e suo padre. Garibaldi però si difende e, di fronte ad un’accusa del genere, crolla in lacrime: “Il termine maschilista è veramente un aggettivo troppo forte“.

Vittorio Menozzi in crisi per Beatrice? Mirko lo consiglia/ "Devi essere chiaro con lei e Giuseppe, se no..."

Giuseppe Garibaldi in lacrime sbotta: “Usare il termine maschilista è grave“

Giuseppe Garibaldi difende con forza la sua famiglia: suo padre non è maschilista e non vuole che un termine simile sia accostato a lui. “Penso che usare il termine maschilista per me e mio padre è una cosa grave. Papà non lo è mai stato e non vorrei che venisse messo in questi argomenti“, sbotta il concorrente del Grande Fratello 2023. Poi attacca Beatrice Luzzi: “Stai facendo passare un messaggio sbagliato, e questo non te lo permetto“.

L’attrice, però, spiega perché ha introdotto il tema del maschilismo in questa intricata dinamica: “Appena sono entrata, ho detto a suo papà: ‘Mi dispiace per come sono andate le cose’. E speravo che finisse lì. Invece l’ho sentito totalmente dalla parte di Giuseppe. Io trovo che sia importante, visto che siamo qua, dire una cosa fondamentale di questo Paese: che i figli non si difendono a prescindere, bisogna essere oggettivi anche e soprattutto quando si tratta dei figli“. Dallo studio interviene Cesara Buonamici, che difende Giuseppe: “Io non ho visto tutto quello che dice Beatrice. Sono d’accordo con lei, i figli non vanno difesi a prescindere, ma non mi sembra questo il caso“. Tuttavia, al termine del confronto, Garibaldi sbotta nuovamente, difendendo i valori della sua famiglia: “Non va bene, sta passando un messaggio sbagliato“. Infine, al momento della sua nomination in Confessionale, la Luzzi ha voluto scusarsi con il papà di Garibaldi: “Volevo scusarmi con il padre di Giuseppe, perché ho parlato spersonalizzando, non nel merito della persona ma facendo un’analisi un po’ più ampia. Però bisogna anche dire che mi aspettavo una comprensione“.

Valentino Cisilin, figlio di Beatrice Luzzi, attacca Giuseppe?/ "Sorpreso da quello che sta succedendo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA