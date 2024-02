Beatrice Luzzi, accuse dopo l’uscita di Vittorio/ Il filmato non andato in onda incastra Perla Vatiero

Beatrice Luzzi furiosa con gli inquilini per una frase su Vittorio Menozzi

Ieri sera contro ogni pronostico, Vittorio Menozzi è stato eliminato dal Grande Fratello. Il verdetto ha sconvolto un po’ tutti all’interno della casa e sembra che qualcuno abbia dato la colpa a Beatrice Luzzi. Come riporta Biccy, da un filmato non andato in onda si evince che Perla Vatiero avrebbe detto “ce l’ha fatta ” in riferimento all’attrice. Dopo aver sentito quella frase Beatrice si è infuriata.

“Ragazzi qui esce chi viene nominato! Certamente non l’ho nominato io e mai l’avrei fatto. Io non l’avrei mai nominato nella mia vita qualsiasi cosa mi avesse fatto. Non c’entra nulla quello che sto dicendo?! Se parlo è perché qualcuno ha appena detto ‘ah lei ce l’ha fatta’. Tutto volevo meno che Vittorio uscisse. Vieto a chiunque di dire ‘ce l’ha fatta’. Basta attribuirmi la responsabilità di qualsiasi cosa. Per me l’uscita di Vittorio è il dolore più grande. L’avete attaccato in tutti i modi dicendo le peggiori cose e io sono l’unica che l’ha sempre difeso. Mi è stato proprio detto ‘ce l’ha fatta’. Ci sarà pure un filmato che possono mandare in onda la prossima puntata, non me lo sto inventando” ha concluso Luzzi.

Perla Vatiero e la replica a Beatrice Luzzi: “Sei aggressiva”

Perla Vatiero che, secondo quanto riporta Biccy, avrebbe accusato Beatrice Luzzi di essere “riuscita” a far eliminare Vittorio Menozzi, ha replicato alle parole dell’attrice: “Ma che aggressiva, ma altrimenti cosa fai? Ma ti vedi con quali occhi lo dici? Sei una persona aggressiva, ma guardatela. Ragazzi guardatela con che occhi sta parlando. Con che occhi cattivi parli, sei una persona aggressiva.”

E ancora: “Siamo persone libere e tu devi stare calma, calma, calmati. Sei proprio una persona aggressiva. Un altro poco mi picchiavi. Questa mi dice che non permette a nessuno e che vieta, ma chi sei? Torna in te, vedi di essere lucida. Che persona aggressiva. Io ho paura di te all’interno della casa. Questa volta siamo noi ad avere paura di te in questa casa. Anita e come ha parlato a te? In un modo cattivissimo. Ma prendessero dei provvedimenti con questi suoi atteggiamenti aggressivi e cattivi. Ma l’avete vista, ci rendiamo conto? Mi fa troppa paura. Si deve calmare…”

