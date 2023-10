Beatrice Luzzi affonda Massimiliano Varrese “è individualista e gioca sporco”/ Ennesima lite al GF 2023!

Beatrice Luzzi contro Massimiliano Varrese: “Individualista e gioca sporco“

Beatrice Luzzi continua ad essere al centro delle critiche e degli attacchi dei coinquilini al Grande Fratello 2023. Una clip, nella puntata di questa sera, riassume in particolare l’antipatia tra Massimiliano Varrese e l’attrice che, anche questa volta in diretta, esprime il suo pensiero sul collega: “Secondo me Massimiliano è una persona molto individualista e sta facendo un gioco sporco, soprattutto nei miei confronti“. I primi screzi sono sorti alla richiesta della Luzzi ad Alex Schwazer di fare un cambio di letto, richiesta che avrebbe indispettito l’attore.

BEATRICE LUZZI E GIUSEPPE GARIBALDI, NUOVA COPPIA AL GRANDE FRATELLO 2023?/ Lei ammette: "Ha un bel fisico!"

“Io stavo parlando con Alex e Ciro di questa cosa, e mentre parlavamo lui si è messo in mezzo. Poi, quando mi sono alzata, ho visto che continuava a dire: ‘Ma come si permette’. Ma possibile che non abbia altro da fare che fare la guerra a me?“, si sfoga così Beatrice contro Massimiliano. Il quale replica: “Io sono molto annoiato e stufo di questa situazione, perché credo stia diventando alquanto nociva all’interno dell’equilibrio della Casa. Là dove vedo che c’è una mina vagante che porta disequilibrio, io intervengo. Ormai è una settimana che io non la considero proprio, ho cercato di interrompere questo andazzo, perché è diventato un malessere pericoloso“.

HEIDI BACI CHIUDE CON MASSIMILIANO AL GF: "TROPPE RESPONSABILITÀ"/ "Vittorio invece mi piace, è leggero"

Massimiliano Varrese contrattacca: “Fuori luogo“. Scontro in diretta

Riguardo la questione della richiesta di cambio letto ad Alex Schwazer, Massimiliano Varrese dice la sua: “Secondo me era proprio fuori luogo andare a chiedere a lui di cambiare il letto“. Ma Beatrice Luzzi ribatte, e gli animi al Grande Fratello 2023 si surriscaldano: “Dopo che gliel’ho chiesto, lui mi ha detto di sì. Io sono davanti a una porta che scorre e io dormo male, quindi ho cercato di trovare delle combinazioni per poter cambiare letto. Lui dorme in un letto meraviglioso, buio e silenzioso“. E aggiunge: “Non sono viziata, tra l’altro negli ultimi giorni io tenevo l’occhio basso per paura di incrociare Max“.

Alex Schwazer contro Grecia Colmenares "non mi faceva parlare!"/ Lei: "Se c'è una bugia mi difendo!"

Dallo studio interviene Cesara Buonamici, che le chiede: “È davvero la tua personalità? È questo il tuo carattere, o comunque ti sei messa in testa di far saltare i nervi a tutti? Perché ogni piccola cosa diventa motivo di grande contrasto“. L’attrice così spiega: “Negli ultimi giorni eravamo tutti molto sereni. Il problema è il chi: tutte queste piccole cose, che sembrano spigoli fatti da me, vengono amplificati perché alla fine sono io. Sicuramente c’è del mio, lo ammetto“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA