Beatrice Luzzi allo stremo: “Arriverà un giorno in cui dirò ‘o io o Varrese'”/ Abbandona il Grande Fratello?

Beatrice Luzzi stanca di Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023: “Non ce la faccio più”

La pace di qualche settimana fa tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese è ormai soltanto un ricordo. I toni e le liti tra i due gieffini sono tornati quelli dell’inizio di questa avventura, se non ancora peggio. Lo ha palesato la diretta dell’11 dicembre del Grande Fratello, durante la quale sono volate parole pesanti, proseguite poi anche dopo la fine della puntata.

Greta Rossetti ancora innamorata di Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023?/ “Devo essere sincera…”

Addirittura Varrese è arrivato a chiedere la squalifica di Beatrice per un’uscita avuta su di lui. L’attore si è infatti risentito della frase ‘Fa l’uomo ma non è un uomo’ detta a Beatrice dal figlio Valentino (che non ha però fatto il nome di Varrese), al che Luzzi ha dichiarato: “Adesso lui utilizzerà questa arma di mio figlio per attaccarmi. Una soffiata da fuori? Quello è un parere di mio figlio. Ma poi fino a poche ore fa stava a sorridermi e farmi battute carine e ora fa queste cose, è bipolare.”

Mirko Brunetti torna sui social dopo l’eliminazione dal Grande Fratello 2023/ “Ora penso a me!”

Beatrice Luzzi: “Arriverà un giorno in cui dirò ‘o io o Varrese'”

Massimiliano Varrese, sentendo la parola ‘bipolare’, è sbottato al Grande Fratello, arrivando dunque a chiedere la squalifica di Beatrice: “Ha detto una cosa molto grave. Si tratta di una cosa su cui non scherzare.” L’atteggiamento di Massimiliano e i suoi continui attacchi hanno portato Beatrice allo stremo, tanto da pensare di abbandonare la Casa. Durante una chiacchierata con Fiordaliso, Luzzi, stremata, ha dichiarato: “Arriverà un giorno in cui dirò o io o lui, non ce la faccio più. Non ne posso più, mi fa stare veramente male”.

Vittorio Menozzi, l’intesa ‘sospetta’ con Federico al Grande Fratello 2023/ Fiordaliso: “A lui piace..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗧𝗘𝗟𝗟𝗢 (@gfvipnews)













© RIPRODUZIONE RISERVATA