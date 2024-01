Beatrice Luzzi, amaro sfogo su Giuseppe Garibaldi: “Per lui valevo come un’altra”/ “Il vero giocatore è lui”

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi affossa Giuseppe Garibaldi: “Giocatore“

Beatrice Luzzi continua a rimuginare sul rapporto con Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023, ormai deteriorato e caratterizzato da attriti e tensioni. L’attrice, giorno dopo giorno, si sta rendendo conto che la mossa di avvicinamento del coinquilino a lei potrebbe essere stata frutto di una strategia. Come mostra un video condiviso sul sito del reality, la concorrente si è ritrovata a riflettere su questo in giardino, assieme a Stefano Miele e Monia La Ferrera.

“Forse ha una grande coda di paglia. Perché poi io più ci penso e più mi rendo conto che quello che ha detto Mirko è sacrosanto“, ammette. A suo dire, infatti, Garibaldi avrebbe avviato un flirt con lei proprio quando lei stessa si è dichiarata, ma se fosse stata un’altra donna a confessare i propri sentimenti per lui, il bidello si sarebbe comportato allo stesso modo: “Io dissi a Giuseppe che seppero che mi piaceva e la sera stessa cominciammo un flirt. Se glielo avessi detto tu, avrebbe cominciato con te. Quindi il vero giocatore è lui, che è pronto comunque a tutte le opportunità“.

Beatrice Luzzi, l’amara ammissione: “In fondo io valevo come un’altra“

Beatrice Luzzi, ripensando alla loro breve liaison nella Casa del Grande Fratello 2023, ritiene che in fondo Giuseppe Garibaldi abbia giocato con i suoi sentimenti: “Ci sono tanti piccoli pezzi che mi fanno pensare che alla fine, nonostante sia lui che dice che io ho giocato, ha giocato lui. Poi magari è anche stato coinvolto ad un certo punto, però anche il modo in cui ha gestito alcune dirette, mettendomi sempre in imbarazzo, è perché in fondo io valevo come un’altra. Sono stata stupida io, imprudente, a regalargli una parte molto infantile di me. Non era proprio il caso“.

Infine, ritornando alle accuse a lui indirizzate, afferma: “Non ti puoi offendere perché ti ho detto gigolò, quando ti dicono che sei un playboy e baci la prima che capita. Sei così, ma ben venga. Devi però essere all’altezza delle cose: chi vuoi prendere in giro?“.











