Beatrice Luzzi ancora gelosa di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello?/ Lascia la stanza dopo che Greta…

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, torna il sereno o è solo una facciata?

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sembrano aver seppellito l’ascia da guerra, almeno apparentemente. Nella casa del Grande Fratello il clima che precede la festa ha contagiato anche gli inquilini, che hanno cominciato a ballare e divertirsi. Anche l’attrice e il bidello hanno riso e scherzato tra loro, in un clima di pace e serenità ma qualcosa ci ha messo lo zampino.

Beatrice ha lasciato la stanza visibilmente irritata, dopo aver visto alcuni atteggiamenti di Greta nei confronti di Giuseppe che non sembra aver digerito. Che ci siano ancora gelosie e vecchi rancori? Non è, dunque, chiaro quale sia esattamente l’intenzione dei due concorrenti che tra alti e bassi tengono vivono l’interesse del pubblico. Infondo, i due sono stati protagonisti recentemente di uno scontro piuttosto duro.

Gessica Notaro difende Beatrice dopo la lite con Garibaldi: le parole sui social

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono stati protagonisti di un duro scontro, nel corso della diretta del Grande Fratello, lunedì 4 dicembre. Alla base della discussione l’intervento del padre del concorrente che ha accusato l’attrice di aver fatto commenti piccanti che poteva evitare.

A difendere l’attrice definendo ‘maschilista’ il comportamento dei due uomini è subentrata l’ex fidanzata di Massimiliano Varrese, Valentina Melis: “Questa storia che se gli uomini puliscono allora non sono maschilisti è una delle cose più maschiliste che si possa dire. Non entro nel merito della questione perché non ho visto la scena però dico solo questo e mi taccio: Chi o cosa sia maschilista non lo devono spiegare gli uomini“. A farla da eco, nelle ultime ore, Gessica Notaro: “Io assolutamente d’accordo con Beatrice. Lei è stata davvero una signora a gestire con tanta eleganza la situazione“.

