Beatrice Luzzi, arriva il sostegno della casa del GF: “Ti abbracciamo tantissimo”/ Gesto spontaneo?

Beatrice Luzzi ha abbandonato la casa del Grande Fratello per un gravissimo lutto. E’ morto il padre dell’attrice costringendola a lasciare il gioco. Sul web in molti l’hanno proclamata la vincitrice morale del reality show, e sembra che anche i suoi inquilini ne sentano la mancanza.

Nel corso della serata di ieri, Fiordaliso ha fatto un brindisi in onore di Beatrice: “Salutiamo tutti quanti Bea, le vogliamo bene. Ti abbracciamo veramente tantissimo, siamo tutti con te. Ti aspettiamo, non le abbiamo le parole per dirti qualcosa però ti abbracciamo forte“. Il discorso della cantante, però, contrasta con la mancanza di empatia che i concorrenti hanno dimostrato venendo a sapere la notizia della morte del padre di Luzzi. Lo stesso web si è lasciato andare a commenti negativi: “Fate schifo”, “Saranno in tre e quattro a dispiacersi”, “Fuori Anita” e altre espressioni simili.

Signorini rimprovera i concorrenti del GF per la reazione all’uscita di Beatrice Luzzi

Beatrice è uscita dal Grande Fratello a causa di un lutto molto doloroso, una perdita molto importante. L’abbandono dell’attrice, però, lascerà probabilmente il passo ad un provvedimento disciplinare contro i concorrenti VIP e NIP del reality show. Ma cosa è successo?

Alfonso Signorini, insieme al sentiment generale del web, è rimasto indignato dalla poca sensibilità che gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno dimostrato nei confronti dell’attrice: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì“, scrive Alfonso Signorini, nella caption riportata per iscritto nella descrizione del nuovo post. Punizione in arrivo per i protagonisti del reality show?

