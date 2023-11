Beatrice Luzzi attacca Ciro e Anita e difende Garibaldi/ “L’hanno fatto passare per un giocatore…”

Beatrice Luzzi contro Ciro Petrone e Anita Olivieri

Il rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi continua ad essere motivo di discussione all’interno della casa del Grande Fratello 2023. Nel corso dell’ultima puntata serale, Alfonso Signorini ha affrontato la questione focalizzandosi sull’opinione degli altri concorrenti su Giuseppe Garibaldi. Alcuni gieffini, infatti, non credono totalmente all’interesse di Garibaldi per Beatrice. Stando alle parole di Ciro Petrone e Anita Olivieri, Garibaldi si sarebbe riavvicinato alla Luzzi perché consapevole di essere più forte, per il gioco, con lei accanto.

Parole che non sono affatto piaciute a Beatrice che si è lasciata andare ad uno sfogo. La Luzzi, infatti, si è lasciata andare ad uno sfogo parlando con Massimiliano Varrese e Rosy Chin e puntando il dito proprio contro Ciro e Anita.

Beatrice Luzzi: le parole su Ciro e Anita

In suite, durante la cena che ha diviso con Rosy Chin e Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi non nasconde il proprio risentimento nei confronti di Ciro e Anita che, con le loro parole, avrebbero descritto Garibaldi come “un giocatore e uno stratega“. “Ciro lo ha fatto passare per un giocatore” esclama, infastidita Beatrice, e aggiunge “Mi dispiace”.

Sui duri giudizi di Anita, invece, ha detto: “Si deve dare una regolata, sta parlando di sentimenti” esclama la Luzzi, decisa ad affrontare la questione direttamente con i suoi coinquilini interessati.

