Si apre con toni molto accesi la puntata del Grande Fratello di giovedì 27 febbraio 2025. La protagonista del primo blocco è Helena Prestes che è finita al centro delle polemiche dopo che al suo posto è stata scelta Jessica Morlacchi come finalista. Durante la settimana, la modella brasiliana si è chiesta più volte come mai non è andata in finale al posto dell’inquilina e si è confidata anche con il fidanzato Javier Martinez, al quale ha posto più volte questa domanda ricevendo come al solito molte rassicurazioni.

Alfonso Signorini non ha tenute segrete le clip che mostrano il parere degli altri concorrenti del Grande Fratello, alcuni felicissimi del fatto che Helena Prestes sia rimasta male e allibita per il fatto di non essere andata in finale. Tra chi ha parlato in questo modo c’è anche Chiara Cainelli che ha detto di aver goduto vedendo la modella rosicare. Non solo, anche Shaila Gatta ha detto il suo parere a riguardo, anche lei inveendo sulla ragazza. Mentre assisteva alle scene della diretta, Helena Prestes sorrideva, imbarazzata per le confessioni dei coinquilini. Successivamente è intervenuta anche Beatrice Luzzi che interpellata da Alfonso Signorini non ha esitato a dire la sua.

Alfonso Signorini ha chiesto alle due opinioniste del Grande Fratello cosa ne pensassero di Helena Prestes e della sua reazione dopo il non essere stata scelta come finalista del reality. All’inizio è intervenuta Cesara Buonamici, che ha immediatamente difeso la modella incitandola ad essere sè stessa e a continuare per la sua strada senza farsi domande. Beatrice Luzzi, però, non la pensa allo stesso modo: “Perchè dovresti essere stata scelta per la finale? Trovo che la tua domanda sia arrogante“, ha detto l’opinionista. Cesara le ha fatto notare che Helena Prestes è amatissima, ma niente da fare. “Era stata eliminata, se vogliamo dirla tutta“, ha continuato Beatrice Luzzi, fermata da Alfonso Signorini che l’ha accusata di essere troppo prevenuta.