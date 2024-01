Beatrice Luzzi attaccata da Marcella, mamma di Greta Rossetti/ “Istigatrice, ha fatto passare Varrese per…”

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi nel mirino della mamma di Greta Rossetti

In questi mesi di Grande Fratello 2023 c’è stata, dall’esterno della Casa, un’attenta osservatrice delle dinamiche di gioco: Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti. La donna nel corso del reality è più volte intervenuta, spesso per mezzo social ma anche direttamente in puntata, per commentare quanto accade nella Casa più spiata d’Italia. E, più volte, ha parlato dei rapporti della figlia con Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Ma nelle ultime ore, anziché focalizzarsi sulle dinamiche che coinvolgono il triangolo amoroso più chiacchierato di questa edizione, ha rotto il silenzio scagliandosi contro Beatrice Luzzi.

Intervenendo sulle sue Instagram stories, presto divenute virali anche su X, la mamma di Greta Rossetti ha preso le difese di Massimiliano Varrese e accusato l’attrice di essere un’istigatrice. “Adesso vi svelo il perché io ho fatto gli auguri a Massimiliano Varrese. Perché io mi ero accorta che lei era un’istigatrice. Ha voluto far passare Massimiliano per ciò che non è, per farsi bella lei. Questa cosa l’ho notata un po’ su tutti, anche su Giuseppe“. E, in riferimento proprio alla liaison che Beatrice ha instaurato tempo fa con Garibaldi, attacca nuovamente: “Che poi voglio dire, hai 30 anni in più, vai a metterti con un ragazzino? Già quello era sconvolgente“.

Beatrice Luzzi criticata: “Crudelia De Mon è lei“

Il giudizio della mamma di Greta Rossetti su Beatrice Luzzi, dunque, è netto. A suo dire l’attrice e concorrente del Grande Fratello 2023 vorrebbe far passare i compagni di viaggio per cattive persone, istigandoli. Un giudizio che, nel corso delle Instagram stories condivise sul suo profilo, conferma nuovamente: “Cerca sempre in tutti i modi di far passare gli altri per brutte e per cattive persone quando Crudelia De Mon è lei, e questo non me lo toglie nessuno dalla testa. Ha ragione Anita su quello che dice, è una brava istigatrice“.

A Marcella (la mamma di Greta) può anche non piacere Beatrice e va bene ma andare a dire che Massimiliano Varrese è una persona stupenda dopo tutte le frasi brutte e pesanti dette a Beatrice e ad altre donne della casa è davvero pessima come cosa #grandefratello #luzzers pic.twitter.com/6ZVzjg5vTs — Chiara Ivancic (@ChiaraIvancic__) January 25, 2024













