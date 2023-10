Beatrice Luzzi bacia sulla bocca Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023/ Video e reazione: “Lei vuole…”

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, arriva il bacio al Grande Fratello 2023

Durante una notte di festa nella Casa del Grande Fratello 2023 è accaduto qualcosa di davvero inaspettato. È arrivato un bacio sulla bocca tra i due acerrimi nemici della Casa: Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Tutto è partito da un gioco organizzato da Ciro Petrone. L’attore ha deciso che alcuni concorrenti, a turno, avrebbero indossato una mascherina a coprire gli occhi e avrebbe poi ricevuto un bacio da alcuni coinquilini.

Il bacio poteva essere sulla guancia, sul collo, o anche sulle labbra. Quando è allora arrivato il turno di Massimiliano, prima ha ricevuto il bacio sulla guancia di Heidi, poi, a sorpresa, Beatrice ha deciso di baciarlo sulle labbra (qui trovate il video). Una scelta che ha spiazzato i presenti, lasciando molti senza parole.

Massimiliano Varrese critica il bacio di Beatrice Luzzi

Poco dopo Massimiliano e Ciro hanno analizzato privatamente il bacio di Beatrice. Il primo ha però espresso una teoria critica nei confronti della collega: “Lei ha paura di perdere questo ruolo, ha paura, le ha dato potere”. Massimiliano ha poi ammesso di aver fatto passi indietro, impiegando tutte le sue risorse e la sua pazienza per non infastidire Beatrice, tuttavia continua a sentirsi il nemico della storia. Per lui il bacio è stato dunque un tentativo dell’attrice di mascherare il loro rapporto difficile e fare di lei la prima a volere pace. Una teoria che la concorrente scoprirà nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 2023, in onda oggi 9 ottobre.

