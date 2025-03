Da settimane, Beatrice Luzzi è al centro delle polemiche a causa dei suoi interventi al Grande Fratello. Com’è noto, lo scorso anno, l’attrice ha partecipato al reality, diventandone la protagonista assoluta e conquistando non solo l’affetto del pubblico, ma anche quello di Alfonso Signorini. Grazie al successo ottenuto come concorrente, il conduttore le ha proposto di diventare opinionista dell’edizione attuale, affiancando Cesara Buonamici. Tuttavia, le cose non sono andate come sperava. Negli ultimi tempi, infatti, è stata duramente criticata da una parte del pubblico, che l’accusa di essere poco obiettiva e di lasciarsi influenzare dai fandom.

Negli ultimi giorni, poi, una vera e propria bufera social si è scatenata contro di lei a causa dei suoi attacchi a Stefania Orlando. Nell’ultima puntata del GF, infatti, Beatrice ha preso le difese di Shaila Gatta, definendo la Orlando “un po’ cattiva“. Da quel momento, è esplosa la polemica, tanto che anche Anna Pettinelli è intervenuta per difendere la sua amica. Come se non bastasse, è arrivata anche la critica di Grazia Sambruna, giornalista che in passato aveva sostenuto molto Beatrice. Nel format “Boom”, condotto da Signorini, Grazia l’ha bocciata apertamente e, ridendo, lo stesso Alfonso ha concordato in parte con la giornalista.

Massimiliano Varrese incalza Beatrice Luzzi: la ‘rivincita’ dopo la bufera al Grande Fratello

Beatrice Luzzi in versione ‘opinionista‘ sembra aver deluso persino i suoi stessi fan. A quanto pare, molti dei suoi vecchi sostenitori hanno cambiato idea su di lei, arrivando a chiedere scusa ai suoi vecchi “nemici” del Grande Fratello. Proprio poche ore fa, Massimiliano Varrese, suo grande rivale nella Casa, ha ricevuto un messaggio da un utente che si scusava con lui per aver inizialmente creduto che Beatrice fosse la vittima e lui il carnefice. Al che, Massimiliano ha deciso di condividere queste parole nelle sue storie Instagram, sottolineando che molte altre persone gli starebbero inviando messaggi simili e ringraziando tutti per le scuse.

“Siete in molti a scrivermi le scuse e io ne sono felice, ringrazio te e tutti quello che lo stanno facendo. ‘Imparo il silenzio dell’attesa perché la verità ne vale'”, ha scritto l’attore. Tra l’altro, Massimiliano non è l’unico ex concorrente a ricevere commenti del genere. Anche Anita Olivieri, altra ‘nemica’ di Beatrice, ha commentato più volte le uscite della Luzzi come opinionista, ricevendo messaggi di scuse e supporto da parte del pubblico.