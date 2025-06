Beatrice Luzzi, chi è l'ospite de La Volta Buona: carriera e storie passate dell'attrice

Tra gli ospiti de La Volta Buona di giovedì, 26 giugno, c’è anche Beatrice Luzzi. Ma, andiamo a conoscere meglio la nota attrice. Nata a Roma il 14 novembre 1970, Beatrice ha coltivato fin da giovanissima la passione per il teatro, iniziando le sue prime esperienze sul palcoscenico durante gli anni del liceo classico “Terenzio Mamiani”. Dopo l’università, ha iniziato a lavorare in Rai come autrice per programmi radiofonici come Viva la Radio! e TG Ragazzi, alternando questa attività a ruoli in spot pubblicitari di rilievo, tra cui campagne con i Gassmann per il San Paolo e con Michael Schumacher per la Fiat Multipla.

Il grande successo è arrivato nel 1999 con il ruolo di Eva Bonelli nella soap Vivere, dove ha recitato fino al 2001. Da lì, ha poi preso parte a diverse fiction di successo (Giorni da Leone, Don Matteo, I Cesaroni), conduzione e partecipazioni come opinionista in programmi come Linea Verde, La vita in diretta e tanti altri. Dopo un periodo dietro le quinte come autrice del quiz L’eredità, a settembre 2023 Beatrice è tornata sotto i riflettori partecipando alla 17esima edizione del Grande Fratello, dove si è classificata al secondo posto con record di televoti e nomination Da settembre 2024, invece, è entrata invece nel cast fisso come opinionista del programma.

Beatrice Luzzi ospite a La Volta Buona: la sua vita privata

Per quanto riguarda la sua vita personale, Beatrice Luzzi è stata legata per oltre dieci anni con il giornalista e produttore cinematografico Alessandro Cisilin, con il quale ha condiviso un matrimonio dal 2008 fino al 2019. Dalla loro unione sono nati due figli, Valentino (2008) ed Elia (2010), mantenendo con Alessandro, nonostante la separazione, un rapporto di grande armonia per il bene dei bambini. Prima del suo matrimonio, poi, nello specifico 2004, si era parlato di un breve flirt con l’attore Gerard Butler.

Durante la partecipazione al Grande Fratello nel 2023, invece, ha avuto una breve frequentazione con il coinquilino Giuseppe Garibaldi. Il loro rapporto è stato pieno di alti e bassi ma, una volta finito il reality, hanno continuato a vedersi, condividendo diversi contenuti sui social. Nonostante ciò, la loro storia d’amore non è proseguita, prendendo due strade diverse.