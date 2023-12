Beatrice Luzzi, chi è il padre e come sta dopo l’intervento?/ “Tutto bene”, ma l’operazione è stata delicata

Nei giorni scorsi il padre di Beatrice Luzzi si è sottoposto ad un delicato intervento: come sta dopo l’operazione?

Come sta il papà di Beatrice Luzzi dopo l’operazione a cui si è sottoposto nei giorni scorsi? A rispondere a questo quesito ci ha pensato direttamente lo staff della concorrente gieffina che, in vista del rientro nella casa, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di salute del padre. “E‘ andato tutto bene“, si legge in un breve comunicato postato sul profilo X di Beatrice Luzzi.

GRANDE FRATELLO 2023, 28A PUNTATA/ Diretta e eliminato: Marco, Greta e Federico al televoto

“Il papà di Beatrice (86 anni) ha subito un delicato intervento”, spiegano ancora sui social i membri del suo staff. Per questo motivo la concorrente è stata costretta a lasciare temporaneamente la casa del Grande Fratello, dove dovrebbe rientrare proprio questa sera, in occasione della diretta serale.

Il legame speciale tra Beatrice Luzzi e suo padre, quell’aneddoto legato alle canzoni di Ornella Vanoni svelato al Grande Fratello 2023

Nelle scorse settimane, la concorrente gieffina aveva speso parole al miele per l’amato padre, rivolgendogli un pensiero dopo aver ascoltato una canzone di Ornella Vanoni. In un momento di commozione, confidandosi con il coinquilino Giuseppe, aveva rivangato alcuni momenti affettuosi che la legano al papà, tra cui appunto i viaggi in macchina con la musica di Ornella Vanoni.

Stefano Miele è fidanzato?/ Vita sentimentale blindata, l'amicizia con Tommaso Zorzi.. (Grande Fratello 2023)

La Luzzi ha descritto il padre come un genitore molto severo e spesso rigido nei suoi confronti, ma il legame che hanno instaurato è davvero speciale. Anche per questo motivo Beatrice non ci ha pensato due volte ad uscire dalla casa, quando il padre si è dovuto sottoporre ad un intervento delicato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA