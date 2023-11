Beatrice Luzzi chiude con Garibaldi al Grande Fratello 2023/ “Il sentimento è passato, me ne ha fatte tante”

Beatrice Luzzi chiude con Giuseppe Garibaldi: “Il sentimento è passato“

Al Grande Fratello 2023 si torna a parlare del rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, sempre più incrinato. Una clip mostra i festeggiamenti nella Casa durante la Notte della Taranta, quando la coppia si è sensibilmente avvicinata lasciandosi andare ad un ballo “caliente”. Alfonso Signorini, a quel punto, chiede all’attrice per quale motivo si sia riavvicinata al coinquilino, pur avendo deciso di non voler più avere niente a che fare con lui.

“Io amo ballare, quindi appena sento il feeling ballo. Che lui ci creda o no, il sentimento è passato. Me ne ha fatte veramente tante, che è passato“, ammette la Luzzi. Il conduttore del reality crede a metà alle dichiarazioni della concorrente: “Sul sentimento ti credo, però esiste anche la legge dell’attrazione“. Tuttavia, per Beatrice, l’interesse per Garibaldi è scemato non solo sul lato sentimentale ma anche fisico: “Di attrazione ce n’è molta meno“.

Giuseppe Garibaldi accusa Beatrice Luzzi, lei attacca: “Questa è una bugia“

Tuttavia gli animi nella Casa del Grande Fratello 2023 si surriscaldano quando entra in gioco Vittorio Menozzi, con il quale Beatrice Luzzi ha instaurato una certa sintonia. Giuseppe Garibaldi, al termine di un’altra clip, fa una rivelazione sull’attrice: “Mentre parlavamo ha detto: ‘Tu sei stato un jolly, se non ti muovi uso il secondo‘”. Tuttavia Beatrice smentisce categoricamente di aver detto una frase simile: “Questa è una bugia, non ti faccio neanche parlare. Sono stufa, questa è diffamazione, non te lo permetto più“.

Interviene così Vittorio, che cerca di difenderla: “Bea non ha parlato di me come di un jolly“. E aggiunge: “Io sono sicuro che ci siano dei sentimenti da parte di Giuseppe, ma allo stesso tempo la addita come una persona che manipola e condiziona. E non capisco come una persona che si sente manipolata, allo stesso tempo possa dire di amare o provare dei sentimenti“. Arriva però una nuova accusa da Garibaldi: “Ci ho messo i sentimenti, ma poi penso che ho visto che molte volte lei si basava sulle dinamiche della Casa“. Accuse che Beatrice, ancora una volta, smentisce categoricamente.











