Beatrice Luzzi chiude con Giuseppe/ “Ci vogliamo bene se stiamo lontani, riprovarci non cambierebbe nulla”

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si confrontano al GF: cosa si sono detti

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno provato a chiarire le loro posizioni. Il bidello si è avvicinato all’attrice dicendo: “Io ti ho chiesto un bacio, tu non me lo hai dato e hai detto: “Prima di perdonarti devi andare in nomination“. Beatrice replica subito: “Vabbè ma lo avevi capito che era un gioco. Non è che voglio che non ti avvicini, non possiamo vivere qui con il muso, poi ci vogliamo bene“.

Giuseppe fa pace con Beatrice Luzzi?/ "In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe avere"

I due concorrenti hanno poi parlato delle nomination, e Giuseppe ha ammesso: “Mi aspettavo mi nominassi“. L’attrice ha poi aggiunto: “Mi dispiace che sia andata così, però… ormai la cosa è compromessa. L’unica possibilità carina è di uscirne con affetto che comunque c’è. Senza dirci più assurdità” lasciando intendere non voler ricominciare la storia con il bidello.

Giuseppe Garibaldi svela le sue paure al Grande Fratello 2023/ "A volte avrei voluto parlare, però…"

Beatrice Luzzi e il “no” a Giuseppe: “Riprovarci non cambierebbe nulla”

Luzzi chiede poi a Giuseppe cosa non rifarebbe se potesse tornare indietro: “Eliminerei quel sabato pomeriggio” afferma il bidello: “Perchè poi da lì è scaturito tutto, per me quel sabato pomeriggio è stato micidiale“. L’attrice di Vivere ha poi accusato il gieffino di essere molto distaccato con lei in presenza degli altri inquilini.

“Ci siamo avvicinati in modo molto bello e naturale” dice Garibaldi che si dice ancora attratto da Luzzi che però conferma: “Ci vogliamo più bene se stiamo lontani. Non credo che riprovandoci andrebbe diversamente. Comunque non ti nomino più non preoccuparti“. Dopo un confronto in pace e serenità, dunque, sembra che i due gieffini abbiano deciso di seppellire l’ascia da guerra ma senza un ritorno di fiamma.

Giuseppe Garibaldi in lacrime dopo la puntata del Grande Fratello 2023/ Anita: "Non deludere te stesso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA