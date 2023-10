Beatrice Luzzi choc contro Angelica: “La peggiore del Grande Fratello”/ “Subdola, con me è stata ferocissima”

Beatrice Luzzi contro Angelica Baraldi al Grande Fratello Vip 2023: “Subdola”

Nel corso della puntata del Grande Fratello 2023 del 19 ottobre è andato in scena uno scontro senza precedenti tra Beatrice Luzzi e Angelica Baraldi. Quest’ultima è stata accusata dall’attrice di essere una ‘gatta morta’, insulto che l’ha lasciata in lacrime. La Casa si è tutta schierata dalla parte di Angelica, ma ciò non ha frenato Beatrice che si è detta anzi certa e convinta delle sue affermazioni.

Dopo la diretta su Canale 5, Beatrice ha continuato a parlare di Angelica con Vittorio, dicendogli: “L’ho notata bene in queste settimane, credimi! È proprio così. – riferendosi alle sue accuse – Con me è stata ferocissima, subdola, con questo perbenismo, questa faccetta così, è veramente la peggio, altrimenti non l’avrei detto.” ha aggiunto.

Beatrice Luzzi pesante contro Angelica dopo la diretta

Vittorio ha dunque cercato di capire bene il perché dell’astio di Beatrice nei confronti di Angelica, ma Luzzi ha incalzato con le sue accuse alla ragazza: “Si inserisce nelle situazioni, lo fa a gamba tesa… ieri a pranzo si è messa a discutere dei miei sentimenti, di quello che avevo detto a Beppe… è sei settimane che fa così! E poi gatta morta non è una cosa molto offensiva, per me è una persona che fa tutta la dolce e in verità è molto strategica. Una che all’apparenza passa inosservata ma in realtà colpisce!” Beatrice dunque non cambia idea su Angelica, da lei considerata la ‘peggiore’ tra i concorrenti presenti in Casa. Intanto, dopo questo attacco di Beatrice, molti si sono arrabbiati lanciandole dure accuse. Addirittura molti parlano di una Beatrice ‘raccomandata’.

