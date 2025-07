Beatrice Luzzi lancia un'accusa sorprendente a Gigi Proietti, che le avrebbe rubato un'idea in passato: dichiarazioni choc dell'attrice e polemica sul web!

Beatrice Luzzi lancia un’accusa a Gigi Proietti: il retroscena sorprendente

Gli scorsi giorni è andato in scena l’Outdoor Film Festival a San Valentino Torio, in provincia di Salerno, che ha radunato numerose personalità del mondo del cinema, del teatro e dello spettacolo. Tra gli ospiti c’era anche Beatrice Luzzi, ex concorrente del Grande Fratello nonché opinionista della precedente edizione del reality al fianco di Cesara Buonamici. E, nel corso della sua partecipazione all’evento, ha rilasciato un’intervista con dichiarazioni che hanno fatto discutere e non poco, in merito soprattutto ad un’accusa rivolta a Gigi Proietti.

All’attrice nel corso dell’intervista è stato domandato quale fosse stata la sua più brillante idea in carriera. E lei ha risposto citando il musical di Pippi Calzelunghe, che alla fine fu portato a teatro dallo stesso compianto regista: “Io ebbi un’idea bellissima e ci lavorai tantissimo: di fare Pippi Calzelunghe a teatro. Mi feci dare i copioni, li tradussi, tradussi le canzoni, le adattai, adattai il copione e poi andai da Gigi Proietti, che aveva un bel teatro stabile. Approvò così tanto l’idea che la regalò alle sue figlie, a sua moglie e arrivederci e grazie!”.

Beatrice Luzzi, bufera dopo le dichiarazioni su Gigi Proietti: polemica sul web

Dalle dichiarazioni di Beatrice Luzzi emerge dunque una sorta di risentimento nei confronti di Gigi Proietti: stando alle sue parole, avrebbe proposto l’adattamento teatrale di Pippi Calzelunghe salvo poi vedersi “rubare” l’idea dallo stesso regista, il quale avrebbe affidato il progetto alle sue figlie e alla moglie. Il retroscena raccontato durante l’intervista ha fatto discutere il pubblico, che sul web ha acceso una polemica sull’attrice, non solo per l’accusa all’indimenticato regista, considerata fuori luogo, ma anche per la presunta versione dei fatti da lei raccontata.

“Gigi Proietti che ruba le idee a Beatrice Luzzi. Fa già ridere così. E come mai queste accuse non le ha lanciate quando era vivo e poteva difendersi?“, si legge tra i commenti degli utenti su X. E ancora: “pensa te se GIGI PROIETTI avesse avuto il bisogno di rubare un idea a beatrice luzzi“.