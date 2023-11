Beatrice Luzzi choc su Perla Vatiero: “Mirko per lei è un buon partito”/ “Gaffe” di Cesara su lady Diana…

Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi “stronca” Perla Vatiero: “Lei non può più di tanto…”

La 22a puntata del Grande Fratello 2023 è partita come le migliori soap opera dense di intrecci a tinte rosa. Mirko Brunetti e Perla Vatiero di nuovo conviventi, seppur “costretti”, mentre la fidanzata del concorrente – Greta Rossetti – attende in studio un super-confronto con i diretti interessati. La situazione è colma di nodi tutti da sciogliere e dopo una clip riassuntiva ognuno, compresi alcuni coinquilini, ha offerto un proprio parere sul tema.

Disquisendo sul rapporto enigmatico tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono emersi pareri contrastanti tra Casa e studio. Alcuni concorrenti non hanno nascosto le impressioni di un’intesa particolare tra i due ex fidanzati, a dispetto della relazione con Greta Rossetti. A prendere la scena, non proprio con accezione positiva, è sto però il giudizio di Beatrice Luzzi.

“Tra Mirko e Perla c’è sicuramente un sentimento profondo sul quale si potrebbe costruire un futuro… Se lui dovesse fare il passo lei non resisterebbe, lei si sposerebbe con lui. Lui può puntare molto in alto, lei più di tanto no”. Queste le considerazioni di Beatrice Luzzi sul rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ma la ciliegina è stata: “Lui è un imprenditore, un uomo di successo: per Perla sarebbe un buon partito…”. Chiaramente, la diretta interessata ha risposto per le rime, nonostante l’attrice abbia provato a rimediare riformulando il pensiero; tra l’altro, anche Alfonso Signorini ha redarguito Beatrice Luzzi in maniera piuttosto decisa.

Ma gli “strafalcioni” di inizio serata non sono finiti con le parole di Beatrice Luzzi. Sempre parlando del rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, appena dopo le parole dell’attrice ha voluto dire la sua anche Cesara Buonamici: “Perla, ricordati che l’allora principe Carlo scelse Camilla a Diana; una è regina, l’altra non c’è più…”. Questo il paragone della giornalista; con tutta la buona volontà, si fa davvero fatica a trovarlo calzante e non, forse, una battuta mal riuscita.











