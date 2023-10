Beatrice Luzzi “con Giuseppe Garibaldi tutto molto naturale”/ “Mi mancavano le piccole attenzioni”

Beatrice Luzzi, è amore con Giuseppe Garibaldi? “Non ci sono definizioni“

Al Grande Fratello 2023 sta nascendo un amore tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi? Nella diretta di questa sera Alfonso Signorini affronta questo argomento proprio con l’attrice, che con il coinquilino ha vissuto momenti di grande intimità negli ultimi giorni. Convocata dal conduttore in Mistery Room, la concorrente ha ripercorso, in una clip, la complicità vissuta assieme al ragazzo.

Al termine del filmato, spiega come sia nato questo sentimento, assolutamente spontaneo e frutto di piccoli e semplici gesti: “Dopo i primi giorni, non pensavo di avere una storia. Non ero venuta con questa idea. Una volta l’ho truccato per una festa, e ho cominciato a guardarlo attentamente, e abbiamo avuto un momento di intimità più del solito. Poi abbiamo avuto un lungo sguardo di intesa quando ero io nel tugurio. Poi ebbi una giornata di grande crisi, e feci una chiacchierata con lui. Tutto molto naturale, non c’è bisogno di dirsi tante cose, non ci sono definizioni, né piani futuri o presenti“.

Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023: “Mi mancavano le piccole attenzioni“

Alfonso Signorini si sofferma poi su alcune parole pronunciate dai coinquilini, dalla frase di Ciro Petrone che non è andata giù all’attrice, sino al commento di Fiordaliso, che ha definito questo flirt “surreale”. Il conduttore del Grande Fratello 2023 chiede a Beatrice Luzzi se, in queste circostanze, non se la sia presa per il fatto che Giuseppe Garibaldi non l’abbia difesa a dovere. “Non mi aspetto niente di più, è già tantissimo questo“, commenta l’attrice emozionata. “A me inteneriscono alcune cose, tipo ieri che mi ha detto: ‘Ma gli orecchini non li hai?’. Io vengo da tanti anni di devozione assoluta ai figli, quindi mi mancavano le piccole attenzioni. Mi accontento di poco“.

Dallo studio interviene anche Cesara Buonamici, che apprezza questo nascente sentimento nella coppia e soprattutto la vicinanza di Garibaldi nei confronti della Luzzi, spesso isolata dal resto del gruppo: “Bea era stata un po’ messa all’angolo. Ma, con quel suo fare gentile e profondo, Giuseppe le ha lanciato una piccola ancora di salvezza ed è nata un’intesa, una simpatia. Però le coppie sono come sono, non come dovrebbero essere“.











