Beatrice Luzzi, confessione choc e mistero al Grande Fratello 2023/ “Si rovinano famiglie se…”

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi spiazza: “Successe una cosa…“

Al Grande Fratello 2023 tiene banco un mistero che sta accendendo il dibattito tra il pubblico, e che riguarda alcune enigmatiche dichiarazioni fatte da Beatrice Luzzi a Vittorio Menozzi. Come mostra un video che sta facendo il giro del web, si vede l’attrice che, mentre tutti si trovano a tavola, si avvicina all’orecchio di Vittorio per sussurrargli qualcosa: “Quando io ballai con lui, successe una cosa. Che cosa?“. Il riferimento è ad un presunto ballo con un misterioso coinquilino, di cui però non viene fatto il nome.

Menozzi, tentato dalla curiosità della coinquilina circa questo fatto avvenuto tempo prima, prova a tirarle fuori di bocca nuove succose dichiarazioni: “Sei tu a dovermelo dire“. L’ex attrice di Vivere, tuttavia, vuole che sia il ragazzo a scoprirlo: “No, sei tu a dover indovinare, senza dirlo“. A quel punto sul volto di Vittorio compare un sorriso, che non lascia intendere se abbia capito o meno il riferimento della sua compagna di viaggio. “Io posso immaginare. L’immaginazione non ha limite, le parole sì“, spiega.

Beatrice Luzzi: “Se il video lo comprova, si rovinano famiglie“

Tuttavia Beatrice Luzzi intende mettere Vittorio Menozzi alla prova, spiegandogli che quanto accaduto è reale e potrebbe destabilizzare, in maniera significativa, il percorso del misterioso inquilino del Grande Fratello 2023. “Se lo tiro fuori, e il video lo comprova, si rovinano famiglie“, spiega l’attrice con una risata, lasciando Menozzi ancor più perplesso e divertito allo stesso tempo. Il video è diventato un vero e proprio caso sul web, che l’ha reso virale.

Molti utenti l’hanno commentato, domandandosi soprattutto cosa sarebbe successo tra Beatrice e il misterioso gieffino, mentre ballavano. Una delle ipotesi che circolano è che tale concorrente potrebbe aver avuto un’erezione mentre si trovava al fianco dell’attrice, durante questo ballo. Ma è mistero anche sull’identità dell’uomo cui la Luzzi fa riferimento: verrà fatta luce sulla questione nei prossimi giorni? Il gossip, nel mentre, impazza sul web e il pubblico si sbilancia tra un’ipotesi e l’altra.

Buongiorno con Bea che racconta a Vittorio che qualcuno ha ballato tempo fa con lei e ha avuto un’erezione. La mia tl presume sia Alex. Alfonso già pronto a farci 56 blocchi sopra con video di prova #GrandeFratello pic.twitter.com/hyGLMn1dty — Greta-It’sMe🇵🇸 (@GretaOhmg) November 12, 2023













