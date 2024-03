Beatrice Luzzi asfalta Anita Olivieri: “Lei e Alessio? Coppia strategica”/ “Lei ha poco cuore, imperdonabile”

I sospetti di Beatrice Luzzi sulla coppia formata da Anita Olivieri e Alessio Falsone prendono corpo anche nel corso della diretta del Grande Fratello 2024 dell’11 marzo. Forti sono infatti le parole dell’attrice verso Anita in particolare: “Improvvisamente ti dimentichi di tutto e tutti e lo umili in questo modo? Perché non resisti? Per me è imperdonabile un comportamento del genere. C’è stato poco cuore nei confronti di Giuseppe, di Edoardo… guarda caso l’amore è nato proprio adesso… Una che è stata sempre fredda e controllata come lei, all’improvviso non si è controllata! Ci vedo tanta strategia, tanta strategia!”

Anita è però pronta a replicare: “Io avrei avuto modo di fare una relazione televisiva anche in passato, lo stesso Vittorio… Sarebbe stato strategicamente più sensato. Io non ho rimorsi verso Edoardo, mi fa stare male che lui stia soffrendo. Io ho passato 10 anni difficili, non posso farci niente se passa un ragazzo che mi piace. Ho fatto di tutto per portare avanti questa cosa.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Beatrice Luzzi sospetta che il flirt tra Anita Olivieri e Alessio Falsone al Grande Fratello 2024 sia solo una strategia per la finale

Il flirt appena nato tra Anita Olivieri e Alessio Falsone al Grande Fratello 2024 ha creato più di qualche sospetto e polemica. Dentro e fuori dalla Casa di Cinecittà c’è chi crede che questa relazione non sia del tutto veritiera, come Beatrice Luzzi. Che tra l’attrice e Anita non corra buon sangue è ormai cosa chiara e accertata, e forse è anche per questo che i sospetti su questo flirt non mancano. Beatrice infatti ha rivelato tutto il suo scetticismo, trovando che questo avvicinamento nato in tempi così vicini alla finale, nonché tutto di botto, possa essere una strategia per assicurarsi un posto da finalista.

Per Beatrice Luzzi, il comportamento di Anita al Grande Fratello continuerebbe ad essere poco limpido e sincero. Motivo per il quale la rivale non meriterebbe affatto la finale: “Anita non se la merita per niente la finale… Ci ha stracciato le orecchie per 5 mesi con Edoardo e poi l’ha trattato in questo modo…” ha ammesso l’attrice, ricordando i continui discorsi innamorati di Anita sull’ormai ex fidanzato.

Beatrice Luzzi contro Anita Olivieri: “Fossi stata in lei, non mi sarei lasciata andare”

I sospetti di Beatrice Luzzi sulla relazione appena nata tra Anita e Alessio al Grande Fratello 2024 sono d’altronde propri anche di molti utenti del web. C’è chi non riesce a spiegarsi questo cambio di rotta improvviso della Olivieri, che per 5 mesi si è professata innamorata di Edoardo Sanson. Ed è proprio ricordando questo che Beatrice ha concluso dicendo che, al suo posto, non avrebbe mai agito come lei.

“Se avessi detto per 5 mesi che ero impegnata e poi finalmente lui si fosse palesato, esponendosi contro la sua natura a San Valentino, e poi io gli avessi detto che vorrei fosse il padre dei miei figli, non mi sarei lasciata andare…” le parole dell’attrice. È insomma da attendersi un confronto tra le due nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 2024.











