Beatrice Luzzi contro Anita Olivieri per l’aereo ricevuto con Giuseppe/ “Avrebbe dovuto avere l’eleganza…”

Beatrice Luzzi contro Anita Olivieri

Dopo lo scontro in puntata, Beatrice Luzzi e Anita Olivieri si punzecchiano a distanza. L’attrice, in particolare, si è lasciata andare ad uno sfogo parlando con Mirko Brunetti. A scatenare la reazione di Beatrice è stato l’atteggiamento avuto Anita durante il passaggio degli aerei dedicati a Beatrice e a Giuseppe Garibaldi. Ad informare Beatrice e Garibaldi del passaggio degli aerei è stata la stessa Anita che è poi rimasta in giardino rispetto ai due. Beatrice non ha gradito la presenza di Anita rientrando in Casa esclamando: “Giuseppe, stai con Anita”.

La reazione furiosa di Beatrice non è passata inosservata. Mirko, in particolare, si è reso conto del disagio di Beatrice e ha deciso di parlarne direttamente con lei anche per darle la possibilità di sfogarsi. Durante la chiacchierata con Mirko, Beatrice ha tirato fuori il proprio disappunto nei confronti di Anita.

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

Secondo Mirko, Beatrice Luzzi, invece che lanciare frecciatine ad Anita, avrebbe dovuto godersi gli aerei in compagnia di Giuseppe. Beatrice, però, spiega di essere stata infastidita da Anita perché non è la prima volta che si ritrova a dover condividere un momento con Garibaldi di fronte ad Anita. “Lei avrebbe dovuto avere l’eleganza di andarsene” esclama l’attrice. “Secondo me la prendete come se fossero due questioni amorose” commenta Mirko.

“Per me non è così, l’ho detto ieri” risponde Beatrice che poi aggiunge – “Anche io ho i miei limiti. Mi sento a disagio”. Mirko comprende il fastidio di Beatrice, ma invita quest’ultima a non ricreare un clima di astio con Anita.

