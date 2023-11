Beatrice Luzzi contro Anita: “Sei la più cattiva, lingua lunga!”/ Scontro a tavola al Grande Fratello: video

Beatrice Luzzi, scintille con Anita Olivieri al Grande Fratello 2023: “Sei la più cattiva della Casa!”

Beatrice Luzzi continua ad essere la protagonista principale del Grande Fratello 2023. L’attrice, nonostante tregue e chiarimenti, è sempre al centro di scontri ed incomprensioni, soprattutto con coloro a cui proprio non sta simpatica. Tra questi c’è sicuramente Anita Olivieri, promotrice di molti attacchi ai danni di Beatrice. L’ultimo battibecco tra le due gieffine è nato durante il pranzo di oggi, mentre si parlava di una battuta fatta da Alfonso Signorini proprio ad Anita.

Durante l’ultima diretta, il conduttore del Grande Fratello ha definito Anita “la più cattiva della Casa”, facendo riferimento ad attacchi e battute molto pungenti fatti dalla concorrente, anche alle spalle, ad alcuni coinquilini. A ricordare la frecciatina di Alfonso è stata Beatrice, prendendo spunto da una battuta di Ciro Petrone.

Scontro a tavola tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri: “Che lingua lunga che ha!”

“Anì sei la peggiore in questa Casa, è la verità”, ha detto Petrone durante il pranzo. Beatrice Luzzi ha così ricordato: “Alfonso ha detto che sei la più cattiva”. Infastidita, Anita ha allora replicato: “Bea, ma non ti accorgi che Ciro sta scherzando?”. “Sì, ma Ciro no, sta scherzando da 20 minuti”, ha risposto allora Luzzi. A quel punto la tensione è salita e Anita l’ha alimentata: “Io non origlio, sei tu che spunti dalla piscina”, ha dichiarato. “Mamma mia che lingua lunga che ha”, ha allora tuonato Beatrice, invitando tutti a farsi una vita. È stata proprio Anita, sul finale, a cercare di placare gli animi prima che scoppiasse una nuova lite: “Perché siamo tutti a tavola. Me la faccio una vita io. Vabbè…Basta, Bea, basta. Non rovinarmi questa giornata perché mi incaz**!”

