Ad una settimana dalla finalissima del Grande Fratello, Beatrice Luzzi torna a parlare dell’esperienza vissuta per sei mesi e mezzo come opinionista accanto a Cesara Buonamici. Dopo essere stata una protagonista indiscussa, come concorrente, della scorsa edizione del Grande Fratello con la Buonamici che ha commentato le sue dinamiche, Beatrice Luzzi è diventata collega della giornalista con cui, anche durante le varie puntate, non sono mancate le frecciatine.

In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, la Luzzi ha commentato il rapporto con la Buonamici facendo riferimento anche alla scorsa edizione del reality. Come concorrenti, Beatrice Luzzi spiega, così, di non essersi mai sentita tutelata dalla Buonamici. “Quando nella scorsa edizione ero al GF come concorrente e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai speso una buona parola…Non mi sopportava…”, ha detto.

Beatrice Luzzi e il rapporto con Cesara Buonamici

Lo sfogo di Beatrice Luzzi su Cesara Buonamici non finisce qui. L’attrice, infatti, al Corriere della Sera, racconta di non aver trovato molta accoglienza dalla Buonamici quando è diventata opinionista del Grande Fratello. “Quest’anno non mi ha accolto con grande entusiasmo… E non l’ho mai sentita dalla mia parte…”, ha aggiunto.

Non è mancato, poi, un commento su Alfonso Signorini: “Alfonso è un personaggio a 360 gradi, dipende da come gli gira, dall’angolatura da cui si pone…Quando è in buona è in buona, quando è in cattiva è in cattiva…”, ha spiegato l’attrice che, ripercorrendo la sua carriera e ricordando il periodo d’oro di Vivere, ha aggiunto – “Guadagnavo 12 milioni di lire al mese, ero super popolare, però quel ruolo mi stava consumando l’anima.. Rivolevo la mia privacy, la mia libertà…E ho mollato…L’ho pagata cara, per rimettermi sul binario ci ho messo un po’…”.

