Beatrice Luzzi contro Grecia Colmenares: “Mi hai mancata di rispetto”/ Rifiuta le scuse, amicizia finita?

Beatrice Luzzi, duro scontro con Grecia Colmenares: “Mi ha mancato di rispetto”

Al Grande Fratello questa mattina Beatrice Luzzi si è svegliata tutt’altro che di ottimo umore ed il motivo è presto detto: è stata svegliata nel cuore della notte dalle risate e dal baccano degli inquilini della Casa. Stando a quanto riporta Novella 2000, l’attrice e autrice è sbottata contro gli altri concorrenti: “In questi mesi sono stata accondiscendente, ma ora è una mancanza di rispetto. Mi avete svegliata. Chiedete scusa perché è una mancanza di rispetto”. E subito dopo ha cercato di capire chi avrebbe urlato più di tutti, certa che si trattasse di una donna.

Angelica Baraldi a Verissimo: "Rapporto complesso con mio fratello"/ "Dopo il GF sogno il matrimonio"

Beatrice Luzzi ha accusato gli altri concorrenti del Grande Fratello di averle mancato di rispetto per il baccano e le risate nella notte precedente. E soprattutto una donna più di tutti ha riso sguaiatamente tutto il tempo. Nella discussione si sono inseriti Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Letizia De Petris dicendole che in molti hanno fatto casino e dunque non c’è un’unica responsabile. Alla fine a rompere il silenzio sulla colpevole è stata Fiordaliso: “Dato che nessuno vuole dirlo, faccio io il nome: Era Grecia. Continuava a ridere e non smetteva mai. Io l’ho detto di venirtelo a dire”

Oriana Marzoli, pace fatta con Antonella Fiordelisi?/ La verità e le reazioni dei fan di Grande fratello vip

Grande Fratello, Grecia Colmenares si scusa ma Beatrice Luzzi nega l’abbraccio

Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares si sono confrontate al Grande Fratello. L’attrice ha accusato l’amica e collega di essere superficiale e di averle mancato di rispetto perché a causa delle sue risate non ha riposato per nulla bene: “Tu continui ad essere superficiale. Mi hai mancato gravemente di rispetto”. L’attrice venezuelana si è detta dispiaciuta, ha cercato di scusarsi e di chiarirsi con l’amica: “Scusa se ti ho svegliata. La felicità è bella. Stavamo ridendo tutti”. Inoltre ha anche invitato l’ex attrice di Vivere a prendere le cose con più leggerezza e viversi l’esperienza nel reality con più serenità.

Giuseppe Garibaldi: “Mio padre non voleva che facessi il Grande Fratello 2023”/ “Spero di non averlo deluso…”

Da parte sua, invece, Beatrice Luzzi non ha voluto sentire ragioni e quando Grecia Colmenares ha cercato di abbracciarla si è tirata in dietro: “Non mi abbracciare perché la retorica è finita. Io avrò pure un carattere ma rispetto le persone profondamente.” A questo punto la Colmenares ha stroncato la discussione: “Tu hai voglia di discutere, io no. La Casa è lunga.” Beatrice e Grecia al Grande Fratello hanno subito legato e la loro amicizia è durata mesi. Lo scontro di oggi metterà fine alla loro amicizia?











© RIPRODUZIONE RISERVATA