Una brutta pagina di storia del Grande Fratello quella di quest’ultima settimana, dove abbiamo visto scontri di ogni tipo. Tra questi, quello che ha stupito di più è stato quello tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes, la quale ha addirittura lanciato un bollitore bagnando la cantante. Alfonso Signorini, durante la diretta di mercoledì 8 gennaio 2025 ha rimproverato tutti quanti e ha interpellato Beatrice Luzzi dopo l’accaduto. L’opinionista non si è trattenuta e ha subito esordito così: “Sono stupita dall’accidia di certi concorrenti, gli eccessi possono sempre accadere ma se la comunità intorno non fa da cuscinetto non si progredisce“.

Le parole di Beatrice Luzzi hanno scatenato subito l’applauso in studio. L’opinionista ha continuato dicendo di soffrire perchè ha vissuto queste cose in prima persona: “So cosa significa ricevere quegli insulti da Shaila e anche da Jessica, quella cattiveria e quella violenza” ha continuato ricordando la sua esperienza al Grande Fratello nella scorsa edizione. Non solo, Beatrice Luzzi ha preso “leggermente” le difese della modella, dicendo di capire quello che sta passando, passando poi all’attacco con una frecciata bella e buona su Lorenzo Spolverato.

“Helena vorrei dire che la nomination che ti ha ferita di più non l’hai nominata“, ha continuato Beatrice Luzzi parlando con la Prestes: “hai fatto insulti sessisti alle femmine ma Lorenzo non l’hai minimamente citato, e questo è un comportamento che una donna libera ed emancipata non dovrebbe avere“. Insomma, l’opinionista non ha affatto apprezzato lo sconto di pena della Prestes nei confronti del concorrente uomo che del resto ha fatto il suo nome durante le scorse nomination.

Poi è passata all’attacco sulla Morlacchi: “Jessica hai avuto modalità da bullo che non si fanno neanche più allo stadio. Neanche un cane si tratta così“. La cantante ha esordito difendendosi spiegando che invece la sua reazione è stata giustificata: “Da tre mesi e mezzo veniamo provocati da quella signora che è folle, non ce la facciamo più, prima di parlare dovreste venire qua a capire“. Jessica Morlacchi ha anche fatto notare che gli autori non hanno messo in luce tutto quello che ha fatto Helena Prestes, ma immediatamente Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini hanno smentito.