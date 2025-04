Beatrice Luzzi accende il dibattito sui social e insinua dubbi sul Grande Fratello

Duro attacco al Grande Fratello e al suo conduttore, Alfonso Signorini, da parte di Beatrice Luzzi, che nelle scorse ore ha condiviso su X un articolo molto polemico nei confronti del reality, tratto da un sito francese. Il contenuto rilanciato dalla nota opinionista è pesantissimo, perché attacca duramente Alfonso Signorini e gli autori del programma. Al presentatore viene contestato il fatto di non essere un presentatore imparziale, viene infatti descritto come un padrone di casa che impartisce lezioni ai suoi ospiti. “Distribuisce la parola secondo le sue scelte e dà la sua opinione, spesso di parte, senza filtri”, si legge nell’articolo.

Un’accusa non da poco a cui Beatrice Luzzi, inspiegabilmente, ha dato adito condividendola sui suoi social. Proseguendo la lettura del pezzo, si arriva ad altre bordate rivolete all’intera squadra del Grande Fratello, con accuse di censura. “Si taglia il microfono dei concorrenti e si cambia l’angolazione della telecamera. Impossibile o quasi parlare di sesso tra donne o tra uomini…”, si legge nel testo.

Beatrice Luzzi, che bordate al Grande Fratello! Accuse di censura e…

La scelta di Beatrice Luzzi nel condividere questo articolo di opinione sembra molto chiara. E’ evidente che abbia espresso, seppur indirettamente, una forma di dissenso nei confronti del programma che lo ha ospitata come opinionista. Molti utenti sono rimasti sbalorditi dalla sua presa di posizione e inevitabilmente hanno interpretato il suo gesto come un’accusa pubblica al programma.

C’è grande curiosità di capire che piega prenderà questa faccenda, dato che l’opinionista così facendo ha chiamato in causa in primis il presentatore del Grande Fratello, ma anche tutta la squadra di autori e della produzione che ha lavorato al reality. Intanto la polemica è servita e la discussione è più che mai in fermento sul web.

