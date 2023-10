Beatrice Luzzi contro Jane Alexander: “Mi ha sfilato la parte”/ L’attrice replica: “Fattene una ragione”

Beatrice infastidita dal paragone con Jane Alexander: arriva la replica dell’attrice

Beatrice Luzzi è stata paragonata all’attrice Jane Alexander da Valentina Modini. Secondo la concorrente, infatti, le due interpreti hanno una certa somiglianza fisica. Le parole di Modini, però, non sono state accolte molto bene da Luzzi che ha replicato sarcasticamente: “Ah, che bel complimento”.

Beatrice Luzzi furiosa per il paragone con Jane Alexander/ La replica dell'attrice: "Nemmeno ci conosciamo"

Venuta a sapere della reazione dell’attrice di Vivere, Alexander ci ha tenuto a commentare la vicenda sui social: “Mi hanno segnalato che la signora Beatrice Luzzi ha risposto piccata quando è stata paragonata a me. Mi chiedo come mai, visto che nemmeno ci conosciamo. Senza considerare che un minimo di solidarietà femminile non guasterebbe, cosi… per dire. Cara signora Luzzi, buon proseguimento di Grande Fratello. Se lo goda, che non dura per sempre.”

Beatrice accusa Jane Alexander di averle ‘sfilato’ una parte: la replica

Dopo questo comportamento che ha lasciata perplessa Valentina Modini e altri inquilini, Beatrice Luzzi ci ha tenuto a spiegare i motivi del suo fastidio: “Quando Valentina ha fatto quel nome dell’attrice ho reagito in quel modo strano per un motivo preciso. Quella parte era mia! Era decisamente mia e lei me l’ha sfilata in malo modo, malissimo modo direi. Quindi non mi è andata giù. Fu una svolta e un fatto abbastanza grave e me la ricordo.”

Beatrice Luzzi aggiunge: “Quindi mi hai fatto un nome… Capisco che non potevi saperlo. Purtroppo gli spettacoli in costume non li fanno più. Come mai non li fanno? Costano troppo e così non li fanno“. A questo punto, arriva un’altra piccata replica di Jane Alexander: “Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione. #grandefratello #beatriceluzzi #janealexander #gf”.

