Beatrice Luzzi contro Massimiliano Varrese: “Ha carattere irascibile ed è spietato”/ “Ho un po’ paura di lui”

Beatrice Luzzi, durante le nomination della puntata di questa sera del Grande Fratello, ha voluto chiarire la sua posizione nei confronti di Massimiliano Varrese. I due sembravano in questi giorni infatti essersi avvicinati, ma l’attrice ha ribadito che tra loro non scorre buon sangue e che spesso lo tiene a bada in modo da evitare delle reazioni spropositate. “Ha un carattere irascibile e sa essere molto spietato. Io ho sofferto veramente tanto. Da una parte mi ci trovo bene, dall’altra ho anche un po’ paura di lui”, ha ammesso in confessionale.

A tal proposito, ha voluto ricordare un episodio avvenuto la notte scorsa, quando Massimiliano Varrese le ha chiesto di dormire insieme. “Vuoi venire nel mio letto?”, questo l’invito ripreso dalle telecamere. Il video ha presto fatto il giro del web, diventando virale. Qualcuno ha pensato che tra i due si fossero creati i presupposti per un rapporto più profondo, ma Beatrice Luzzi a distanza di quarantotto ore ha voluto categoricamente smentire.

Beatrice Luzzi contro Massimiliano Varrese: “Ha carattere irascibile ed è spietato”. Il racconto del letto

È così che Beatrice Luzzi ha raccontato al conduttore Alfonso Signorini dell’episodio della scorsa notte, contestualizzando l’invito di Massimiliano Varrese. “Io dormo in un letto vicino alla porta, è molto scomodo perché ci sono sempre i rumori di chi entra e chi esce. Dietro ho anche Anita che fa i comizi. La scorsa notte hanno esagerato con le risate, ma siccome si divertono non ho voluto chiedere silenzio. Io per dormire sono andata quindi da Angelica”.

In quel momento l’attore ha valutato l’ipotesi di accoglierla nel suo letto. “Massimiliano mi ha invitato da lui, facendo una battuta. Ho detto ‘ci penso’. Non per tenere la porta aperta, ma perché lui è un personaggio imprevedibile. Ho poche sicurezze nella vita, ma una è che non ci dormirò mai nel suo letto. Con Angelica non mi sono trovata bene alla fine, quindi sono tornata a dormire con Grace”, ha concluso.











