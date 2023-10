Beatrice Luzzi contro tutti al Grande Fratello 2023/ “Io vipera? Ora basta, non sono falsa!

Grande Fratello 2023, i concorrenti “uniti” contro Beatrice Luzzi

Scuotere gli animi al Grande Fratello 2023 quest’anno sembra un’impresa piuttosto ardua; gli autori del reality hanno però tirato fuori – come riporta Biccy – un asso nella manica. Nelle scorse ore i concorrenti sono infatti stati chiamati a partecipare ad un gioco denominato “I panni sporchi”. L’obiettivo era quello di portare gli inquilini della Casa più spiata d’Italia a confrontarsi sui dissapori e contrasti che hanno caratterizzato le ultime settimane.

A conti fatti – come racconta anche il portale – buona parte dei giudizi taglienti sono stati quasi tutti riferiti a Beatrice Luzzi. La concorrente è certamente tra i volti più discussi del Grande Fratello 2023 e gli animi nella Casa si sono scaldati più volte per via del suo agire e modo di pensare. In questa occasione “ludica” i giudizi al veleno non sono mancati e la reazione dell’attrice è stata anche piuttosto focosa. “Ti vesti sempre colorata, stasera ti sei vestita ti nero perchè sei arrabbiata?”, la incalza così Paolo Masella prima di sferrare l’arco con tutte le frecce.

Beatrice Luzzi sbotta al Grande Fratello 2023 dopo le ennesime accuse: “Non me ne frega un caz*o!”

Come riporta Biccy, il primo commento velenoso nei confronti di Beatrice Luzzi è stato quello di Paolo Masella. “Per me se hai pianto l‘hai fatto pensando alla diretta e per fare la vittima”. Queste le parole del giovane nei confronti dell’attrice che è sbottata contro il parere del coinquilino. In supporto di quest’ultimo sono giunti anche Lorenzo, Arnold, Vittorio, Angelica e Ciro; tutti concordi nel bersagliare la concorrente. “Sai che ti dico Paolo? Non me ne frega un caz*o con me hai chiuso; tu continui a dire che io sembro una falsa, se pensi che io pianga per ore per fare la vittima e per strategia allora sei una persona cattiva”.

Beatrice Luzzi ne ha per tutti al Grande Fratello 2023 e dopo gli ultimi scontri si è lasciata andare ad uno sfogo – riportato da Biccy – senza particolari filtri. “In dodici mi hanno detto che sono falsa. Uno mi ha scritto: ‘La falsità in persona, vipera’… Se io ho discusso con molti di voi è proprio perché sono diretta e non ce la faccio a fingere”. Proseguendo, le parole dell’attrice hanno messo in evidenza una forte insofferenza. “Non ne posso più, siete tutti a puntare il dito contro di me! Per cosa dovrei scusarmi? Per essere me stessa? Potete dire che non vi piaccio caratterialmente, ma non che sono una donna falsa, basta! Mi avete dato anche della costruita e stratega che scrive i copioni. Ma come vi permettete? Per scrivere un copione così terribile significa che mi voglio male e anche molto”.











