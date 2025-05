Beatrice Luzzi nel mirino dei fan di Helena: polemica esplosa su X!

Il 31 marzo 2025 si è concluso il Grande Fratello ma, a distanza di ormai quasi due mesi dalla finalissima della scorsa edizione, discussioni e dibattiti sui social sembrano non finire mai. A finire suo malgrado nel vortice delle polemiche nelle ultime ore è stata Beatrice Luzzi, opinionista della scorsa edizione al fianco di Cesara Buonamici e più volte criticata per le sue prese di posizione a favore o contro determinati concorrenti. Nello specifico, su X, un utente ha ricondiviso un vecchio video dell’attrice mentre prende posizione nella discussione tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma.

Tra le due concorrenti, dopo un’iniziale simpatia, le cose sono degenerate e hanno interrotto bruscamente i rapporti, con i rispettivi fan che a distanza di due mesi continuano ad alimentare dibattiti e polemiche sui social. Nel frangente di quel video, Beatrice Luzzi aveva messo in dubbio la versione dei fatti di Zeudi, con l’utente che però difende Helena e punge l’opinionista: “Probabilmente l’unico momento di obiettività di Bea sulla situa (l’avrei preferita + decisa)…poi chissà come maaai ha deciso di intraprendere la strada che mai ci saremo aspettati da parte sua…coprire la miriade di bugie e contraddizioni raccontate da quella giocatrice spietata“.

Beatrice Luzzi si difende dalle accuse: “Ho fatto il mio dovere di opinionista“

La critica dell’utente di X a Beatrice Luzzi è legata proprio alle prese di posizione dell’opinionista che, nonostante in quel video abbia posto un dubbio sulle intenzioni di Zeudi Di Palma, alla fine l’avrebbe sempre difesa andando contro Helena Prestes. A quel punto l’attrice, sentitasi presa in causa, è intervenuta nel dibattito social rispondendo: “Non ho coperto le sue contraddizioni, ho solo tentato di riequilibrare una narrazione che pendeva sproporzionalmente da una parte. Ho fatto il mio dovere di opinionista e di essere umano. Sono fiera di me. Mi auguro che andrete avanti riuscendo a pensare ad altro. Con affetto. Bea“.

L’invito dell’opinionista del Grande Fratello è dunque quello, per i fan, di andare avanti e di non fossilizzarsi su quanto accaduto in passato nella Casa, spiegando inoltre di essere sempre stata molto equilibrata e di aver fatto semplicemente quello che il suo ruolo richiede, ovvero fornire opinioni sulle dinamiche del reality.